供需缺口持續擴大 雲豹：綠電每度上看6元

〔記者張慧雯／台北報導〕「綠電供需缺口持續擴大，價格易漲難跌，未來每度綠電價格將突破6元！」雲豹能源（6869）永續長張建偉如是表示。他指出，光是看旗下天能綠電（7842）今年綠電轉供量來到4.3億度、明年6.6億度、2027年更達8.8億度，即可看出企業界對綠電需求迫切。

雲豹能源總經理趙書閔表示，近幾年來因太陽能案場拓展不易，許多案子持續延宕中，但企業界對於綠電需求持續增加，綠電供需缺口不小，目前雲豹太陽光電累積開發及自持容量已突破1GW，預估明年光電開工量為153MW，其他綠能工程開工量為100MW，國內2座大型光電案場及小型專案皆穩定推進中。

張建偉表示，目前市場每度綠電價格約5~5.5元，在供需缺口持續擴大下，綠電偶爾會因小額需求跳到每度6元以上，但不久的未來，綠電價格易漲難跌，每度上看6元的階段很快就能看到。

生質能蒸氣廠 助產業淨零轉型

雲豹能源副總譚宇軒認為，目前雲豹朝永續環保方向多元化發展，旗下台普威能源與錸寶（8104）合作的60MW大型儲能案場，工程總金額達30億元，預計明年上半年商轉，日本多處儲能案場也已陸續開工，預期可貢獻明年全年營收約10%~15%；此外，雲豹啟動全台首座「生質能蒸氣廠」專案，主打「供熱不發電」的模式，協助產業淨零轉型；另一家好事循環公司則以處理中藥渣與廚餘為主，目前正在興建廠房，預計2026年開始貢獻業績。

