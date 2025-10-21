搶泰山經營權 爆幽靈灌票 龍邦急召股臨會改選董事

老牌食品廠泰山爆大股東龍邦集團3年前召集的泰山股東臨時會全面改選董事，出現「幽靈灌票」瑕疵，龍邦召集泰山股東臨時會，全面改選董事補救。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌食品廠泰山（1218）爆大股東龍邦（2514）集團3年前召集的泰山股東臨時會全面改選董事，出現「幽靈灌票」瑕疵，龍邦和保勝投資將依公司法第173條之1規定，於12月10日自行召集泰山今年第一次股東臨時會，全面改選董事補救，市場形容龍邦拿下泰山經營權像是「先上車後補票」。

市場形容龍邦 「先上車後補票」

泰山去年5月剛全面改選董事，大股東龍邦董事席次全拿下，至今也無任1董事請辭，但10月16日突然公告龍邦、保勝投資共計2人，將依公司法第173條之1規定自行召集泰山今年第一次股東臨時會，全面改選9席董事（含獨董3席）案，讓市場不解。

請繼續往下閱讀...

本報調查，原來是泰山前董事長詹景超代表的景勛投資，對去年6月5日智慧財產及商業法院判決提起上訴，請求撤銷2023年5月31日泰山股臨會決議，結果最高法院民事判決「原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院」，判龍邦敗訴。

景勛投資主張該股臨會由龍邦等7名股東自行召集，但開會通知及議事手冊，均未揭露龍邦以外股東身分，違反公司法第173條之1第1項規定。

且龍邦與子公司保勝投資欲爭取經營權，基於併購目的，當時持有泰山49.09%股份，卻未依企業併購法第27條第14項規定向金管會申報，逾10%股份無表決權，但股東會卻將該股份計入表決，「幽靈灌票約5400萬權」，違反公司法第198條第1項規定。

因此龍邦10月13日趕緊依證交法第43條之1第1項公告，龍邦持有泰山股份已達50.49%（含利用他人名義保勝投資加上東華持有的12.14%），取得股份的目的為併購而取得。為求泰山內部營運之穩定及對外交易秩序保障，並鞏固龍邦於泰山的經營權，龍邦擬與保勝投資共同推動召集泰山股臨會全面改選董事。

法界人士表示，最高法院民事判決龍邦敗訴，代表泰山的董事會是「有瑕疵」的董事會。

這次泰山公告由大股東龍邦和保勝投資自行召集泰山股臨會，而不是用有瑕疵的泰山董事會召集股臨會改選董事，等於是要一次把瑕疵抹平，形容龍邦是「先上車後補票」！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法