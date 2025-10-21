水面光電板環評機制 年底前提出

環境部長彭啓明表示，年底前將提出水面光電板的環評機制，也擬與經濟部能源署共研廢光電處置方案，調升回收費率等。（記者塗建榮攝）

環長︰與經部研擬廢光電處置方案 調升回收費率

〔記者吳柏軒、楊媛婷／台北報導〕台灣多年來大力發展綠能，立委估算太陽能光電板九年來鋪設面積激增十五倍，但日前丹娜絲風災吹毀大量光電板，並預期未來產品汰換，應擴充回收處置量能；環境部長彭啓明表示，年底前將提出水面光電板的環評機制，也擬與經濟部能源署共研廢光電處置方案，調升回收費率等。

立法院社福衛環委員會昨舉辦「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」專案報告；立委劉建國估算九年來，太陽能光電覆蓋面積從一一二五個足球場增至一萬七七二三個，提醒未來汰換潮的回收處置；立委林月琴也提醒不可「前端綠、後端灰」，需擴充回收量能。立委廖偉翔、洪孟楷稱未來幾十萬噸光電板的回收處理費恐三、四百億元，目前回收基金不足支應，恐成燙手山芋。

彭啓明指出，光電板回收責任落在業者身上，未來廢清法、資源循環促進法等也要納入光電板回收，但考量回收處理費在二〇一九年才收取，每瓩一千元，未來汰換潮的處理費用恐不足，將由循環署與能源署在年底前共同研商處置方案，回收費也應調升。

經濟部次長賴建信表示，太陽能光電板組成物質穩定，使用壽命約二十年，國內水庫光電更要求使用清水清潔，並定期檢測水質；彭啓明也解釋，檢測水庫上中下游及淨水廠等，水質都無任何異狀，還將光電板破碎乃至酸性溶出，極端實驗下都符合標準，而界面活性劑（清潔劑）則有環境背景值，檢測數值接近儀器極限值，無法代表水質有受影響。

重申設置光電板 未影響水庫水質

有部分媒體稱水庫水被光電板污染並影響農作物安全，農業部農田水利署昨也嚴正表示，烏山頭水庫灌溉用水水質，在設置光電板前後並無明顯變化，每次檢驗都合格，更是台南各水庫的前段班，籲停止造謠傷害農民。

