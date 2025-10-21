李四川︰輝達總部有新備案 確定後宣布

輝達台灣總部選址，台北市副市長李四川昨證實，有私有地主動提供給市府，會在24日前彙整給輝達，現階段尚須保密。（記者田裕華攝）

新壽：尋求三方接受方案將輝達留在T17、T18 已接近最後尾聲

〔記者何玉華、王孟倫／台北報導〕輝達台灣總部落腳北士科T17、T18卡關，台北市除了已推薦北士科的T12基地、松南營區，大同公司也有意以中山北路總部與大同大學的土地，爭取輝達進駐；台北市副市長李四川昨證實，有私有地主動提供給市府，會在廿四日前彙整給輝達，現階段尚須保密；透露面積一定比T17、T18加起來大、一樣能照T17、T18的時程辦理，權利金也可能更便宜。他向新壽喊話說，只要提出解約條件，市府會由第三方來審查鑑定，合理就會報議會，這是目前解決僵局的方法。

24日前彙整給輝達 尚須保密

據了解，台新新光金控持續與台北市政府及輝達保持溝通，持續尋求三方都能接受的方案，已接近最後尾聲，台新新光金控強調，大家目標相同，要讓輝達留下來，整個過程都沒想要從北市府或納稅人身上拿任何一毛錢。

台新新光金控表示，「我們的目標很清晰、清楚，就是要讓輝達留下」，讓北士科開發順利，讓台北市發展更好；新壽與北市府始終是合作夥伴而非對立關係，「我們不透過媒體隔空放話，一切以善意、理性協商為原則」。

上週末傳出輝達已同意改到T12，李四川昨表示，輝達目前都不排斥，會就經濟部跟台北市提供的備案一一去看；T12跟私人土地的部分都已經整合好，松南營區的部分，若輝達要的是兩塊地，台北市政府會配合中央一起給輝達。至於外傳有「秘密基地」，李四川說，輝達還在看，一旦確定，會對外宣布。

議員曝花博為新址 未獲證實

台北市議員許淑華在市議會質詢都發局長，新增的備案是否為花博園區？花博園區面積三公頃、面臨淡水河，都符合輝達的需求；都發局長簡瑟芳說，花博為公園用地，若要做總部，需變更都市計畫，且涉及圓山遺址的古蹟議題，一旦開挖，會有時程上的不可控因素。

對於新壽說願意跟市府合意解約，補償金則跟輝達直接談，李四川表示，這是「原地打轉」的提議，輝達不可能直接把補償金給新壽，又跟市府簽約付市府一筆錢，「一個標的物不可能付兩筆錢」。輝達希望直接對市府，新壽只要提出解約條件，市府會建議由第三方來審查鑑定。

