美中新談判 川普鎖定稀土、芬太尼和黃豆

美國總統川普19日將稀土、芬太尼和黃豆列為美中貿易談判的三大議題。（路透資料照）

貝森特與何立峰預定本週先在大馬舉行會談

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，在美中脆弱的貿易戰休兵將於十一月十日到期、兩國官員準備重返談判桌之際，美國總統川普週日（十九日）將稀土、芬太尼和黃豆列為美中貿易談判的三大議題。

川普表示：「我不希望他們（中國）跟我們玩稀土遊戲。」中國九日宣布擴大稀土出口管制措施，川普隔日揚言對中國輸美商品加徵一〇〇％關稅，並對關鍵軟體實施出口管制，預計十一月一日起生效。

川普並表示，美國希望中國阻止芬太尼出口。川普先前指責中國未能遏制芬太尼及其前體化學品出口，導致美國陷入類鴉片藥物危機，因此對中國進口商品加徵二十％懲罰性關稅。

川普另一要求是中國須恢復採購美國黃豆，至少購買量和以前一樣。川普強調，上述三個議題都是「非常普通」的要求。

美中貿易戰休兵將於十一月十日到期。美國財政部長貝森特上週五和中國副總理何立峰通話，雙方預定本週稍後將在馬來西亞舉行會談。

川普日前接受福斯新聞節目訪問，被問到對中國加徵一〇〇％關稅時回應，這項關稅「不可以持續」，但「可以這樣做」；他並不想摧毀中國，現在是中國強迫他向中國輸美商品收取相當於一五五％至一五七％的關稅費用。

川普指出，他預計和中國國家主席習近平於本月稍晚在南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上達成協議，「我認為我們與中國會相處融洽，但我們必須達成一項公平的協議，必須是公平的」。

中國擴大管制稀土 歐盟研擬因應

另，針對中國擴大稀土出口管制，歐盟執委會負責產業政策的專員塞儒內（Stephane Sejourne）週一表示，將透過視訊會議，召集受影響的汽車、國防、風能、化學品和礦產加工等歐洲產業高層主管，評估中國措施造成的衝擊，並商討可能採取的因應行動。

