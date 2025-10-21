葉俊顯：矽光子產業開發 傾向落腳高雄

國發會主委葉俊顯昨天在立法院透露，經濟部正在規劃細節，矽光子產業開發屬意落腳高雄。（記者陳逸寬攝）

經部正規劃細節 AMD也與中山大學共同投入 預期帶動群聚效應

〔記者吳欣恬、廖家寧／台北報導〕政府推動AI新十大建設，其中關鍵技術包括矽光子、量子運算、智慧機器人等。國發會主委葉俊顯昨天在立法院透露，經濟部正在規劃細節，矽光子產業開發屬意落腳高雄。

葉俊顯昨首度赴立法院進行業務報告，民進黨立委林岱樺質詢表示，AI產業是大勢所趨，高雄具備發展優勢，矽光子技術開發應鼓勵業者於高雄設立研發據點，算力中心也應一併評估落腳高雄。

葉俊顯回應，經濟部正在討論，原則上傾向矽光子開發落腳高雄；至於算力中心，公部門方面，行政院已訂定由台南沙崙興建AI運算資料中心，私部門方面，鴻海將於高雄建立算力中心。

經濟部官員指出，全球IC設計大廠AMD（超微）擇定在台南、高雄兩地設置研發據點，成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊，並與中山大學等產學研單位共同投入矽光子研究以擴大研發能量，預期能帶動矽光子產業的群聚效應。

經濟部官員表示，AMD申請經濟部A+計畫中的「全球研發創新夥伴計畫」，在台投資額逾八十六．四億元，經濟部補助三十三．一億元，五十三．三億元由AMD自籌，主攻開發AI軟硬體前瞻技術。

官員說明，AMD因應趨勢推動新一代高功率AI晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，與經濟部技術合作，經濟部補助工研院開發「雙相浸沒式冷卻技術」，已成功突破傳統冷卻技術瓶頸，將散熱能力提升至一五〇〇W以上，大幅提高AI晶片的運算穩定性與能效。官員指出，該技術在AMD場域進行驗證，確保新一代高功率AI晶片在高負載環境下維持穩定運作，期能加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理。

葉俊顯昨也提到，為推展半導體產業，將透過提升國內IC設計研發能量、推動材料設備自主化，完善先進半導體研發試量產基地，發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位，讓台灣成為全球半導體全供應鏈中主導者。

國發會指出，目前投入高算力、高節能晶片及矽光子前瞻技術研發，並由國科會推動新竹陽明交大半導體共創基地，經濟部推動新竹工研院先進半導體研發基地。

