〈財經週報-財經焦點〉兆豐前三季阻詐逾3億 董事會表揚一線同仁把關

兆豐銀行董事長董瑞斌（中）與黃永貞總經理（前排左三）17日於董事會表揚阻詐績優分行與有功人員。（兆豐銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

兆豐銀行持續強化防詐機制，展現守護民眾財產安全的堅定決心，今年前三季全行成功攔阻詐騙案件達258件，阻詐金額超過新台幣3億元。兆豐銀行董瑞斌董事長表示，每位行員都是反詐生態圈的重要守門員，提高行員的防詐意識跟警覺性，才能從源頭防堵詐騙案件的發生，讓第一線服務人員能成為守護民眾財產的堅強後盾，是兆豐銀行持續努力的目標。

兆豐銀行17日再度於董事會表揚5家阻詐績優分行與4位有功人員；董事長董瑞斌特別嘉許同仁的細心關懷，尤其分行同仁為進一步了解客戶大額匯款需求，主動邀請年長客戶共進午餐，藉由輕鬆對談與柔性勸導卸下客戶心防，成功為客戶守住新台幣500萬元，兆豐銀行同仁的高度警覺與積極、專業的應對，展現金融業防詐的第一線警覺與溫度。

請繼續往下閱讀...

今年6月一名婦人欲將其兒子帳戶內新台幣900萬元匯款至其他銀行用於增資認股，兆豐同仁受理時即主動關懷，發現婦人對於收款方及交易安全性並不清楚，本行行員除詳細分析交易疑點外，也建議婦人通報警方協助釐清，最終成功避免可能的財產損失，銀行透過與警方密切合作，參酌警方提供的詐騙樣態，也是能否攔阻詐騙的關鍵。

兆豐銀行全台營業據點已全面導入Whoscall認證商家號碼，降低接聽詐騙電話的風險；今年3月25日起，更推出「T+2延後交易猶豫期」服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證；6月27日起在部分ATM導入AI臉部遮蔽辨識技術，凡使用ATM時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，即會主動發出警示音，共同守護民眾辛苦積累的資產。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法