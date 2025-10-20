〈財經週報-本週熱點〉AI需求暢旺 外銷訂單連8紅

預期新科技需求暢旺下，9月外銷訂單有望連8紅。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

經濟部本週將公布9月外銷訂單，預期在人工智慧（AI）等新科技需求暢旺下，有望維持雙位數成長，有望連8紅；中央銀行將公布台銀等5大銀行新增房貸與利率，受到政策打炒房、房市冷卻影響，9月新增房貸能否維持在600億元之上有待觀察。

政策打炒房 9月新增房貸力守600億元

據經濟部統計，8月外銷訂單金額達600.2億美元，年增19.5%，已連續7個月正成長。其中，美國市場接單連17增，東協地區更連續9個月成長，顯示供應鏈轉移帶動接單動能強勁，主力產品包括IC製造、IC設計及印刷電路板等。

請繼續往下閱讀...

儘管半導體「232條款」風險尚未完全落底，但第四季為歐美傳統旺季，經濟部訪查業者對9月接單普遍樂觀，預估金額可達640至660億美元，年增19％至22.7％，第三季總體接單金額則估計達1,845至1,865億美元，年增19.8％至21.1％。

經濟部本週還將公布批發、零售及餐飲營業額統計以及工業生產指數。經濟部預估9月製造業生產指數114.58～118.58，年增15％至19％，將連19紅。

央行將公布5大銀行（台灣銀行、合作金庫、土地銀行、華南銀行、第一銀行）9月新承作房貸金額，由於六都買賣移轉棟數月減3.5%，房市交易量能縮減恐影響房貸成長，至於新承作房貸利率將維持在2.303％高檔。

據央行資料，5大銀行8月新承作房貸金額為616.58億元，較7月減少92.66億元。央行表示，主要是6都賣賣移轉棟數月減逾1成，房市交易量縮，銀行在房貸放款上維持審慎所致。

金管會將新青安排除在銀行法第72之2計算後，8月新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重升至40.54%，創去年7月以來、逾1年新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法