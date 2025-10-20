〈財經週報-投資觀點〉主被動ETF搭配 打造動靜兼備的資產配置

基金績效圖

■王思微

巴菲特世紀之賭 S&P500打敗對沖基金

股神巴菲特於2007年時曾發起一場挑戰，巴菲特認為指數投資的績效可以贏過大多數的「投資專家」，巴菲特當時以100萬美元押注S&P 500在10年後可以打敗對沖基金，Protege Partners的經理塞德斯（Ted Seides）接下了挑戰，精選了5支對沖基金與S&P 500一決勝負，時至2017年底， S&P 500累積回報率已達125.8%，而對沖基金中最佳的收益率僅達87.7%，最終這場世紀之賭是由巴菲特獲勝，這不僅證實了被動投資的有效性，同時也打開了被動式ETF浪潮的大門。

被動式ETF浪潮主宰市場 主動式ETF強者歸來！

ETF的潮流在台灣也掀起一陣狂潮，被動式ETF可以跑贏大盤的形象已深植人心，投資ETF儼然成為全民運動，ETF總規模約6.7兆台幣，遠超共同基金的3.6兆台幣，其中有4檔ETF規模超過4,000億元，顯示出台灣投資人對於被動式ETF的喜愛。

在被動投資盛行的當下，主動管理已逐漸式微，然而在主動式ETF推出之後，主動管理與被動投資的較量又重新回到檯面，主動式ETF憑藉著優異的績效，短短5個月總規模已累積約500億元，被動式ETF不再是投資人的唯一選擇，主動式ETF逐漸走入投資人的視野!

主動管理與被動投資皆能大放異彩 嚴選標的才是關鍵

因為市場是極其效率的，所有影響股價的因素都會直接反應在指數上，因此被動投資的核心邏輯即是持有一籃子固定的股票，透過完整參與市場週期，把握住每一段上升趨勢來創造獲利，其中又以市值型的ETF最適合投資人長期持有。

主動管理是透過擇時、擇價、擇標的等方式來創造收益，其核心目的為打敗大盤，經理團隊的品質成為創造超額報酬的關鍵，雖然台灣的主動式ETF上市僅僅5個月，但其發行的產品多為該投信台股旗艦基金的主動式ETF版本，自5月掛牌以來，部分台股主動式ETF繳出優於大盤與被動式ETF的績效。

主被動ETF搭配 打造動靜兼備的資產配置

被動式市值型ETF可協助投資人完整參與股票市場的成長，但仍有其侷限性，受限於指數規則，若市場出現動盪，被動式ETF無法即時換股，且受到市值大小的限制，難以參與中小個股的成長機會，而靈活操作則是主動式ETF的強項，主動式ETF可以根據市場狀況、管理團隊的研究、未來市場的展望去靈敏的調整部位，主動式ETF除了可提供共同基金的研究品質外，在費用與交易的便利性上皆優於傳統的共同基金，因此不妨透過配置主被動ETF的方式來打造更加全面的投資組合!

（作者為統一證券國際財富管理處專業副總）

