〈財經週報-投資觀點〉聯準會降息循環再啟下 海外債券商品的投資策略

■盧靜足

一、降息循環再啟

全球景氣雖尚未明顯轉弱，但通膨壓力仍未完全消散。美國聯準會（Fed）自2024年12月啟動降息後，隨即進入長達九個月的暫停期。即使2025年第二季全球股市在「對等關稅」衝擊下大幅震盪，Fed仍維持觀望，不願鬆動貨幣政策的節奏。

直到第三季，美國勞動市場傳出疲軟訊號，降息循環才正式解凍。這段長時間的停滯，讓2024年債市原本的多頭行情出現明顯震盪。當年在降息預期推動下，美國10年期公債殖利率曾由4月高點4.6%急跌至9月的3.6%，但年底Fed突然按兵不動，使多頭嘎然而止，殖利率反彈並於2025年1月再度攀升至4.8%。

此外，美國第二季實施的對等關稅政策推升物價，通膨壓力復燃，也壓抑債市信心。投資人擔憂Fed將延後降息時程，使債市陷入橫向整理。然而，這種「僵局」在8月被一項關鍵數據打破—美國非農就業報告出現劇烈下修，成為整個降息循環再啟的轉折點 。

二、非農數據急轉，Fed再度啟動降息

8月的非農就業數據大幅低於預期，7月新增僅7.3萬人，不但遠不及市場預估的11萬人，連5、6月的數據也遭下修，累計減少達25.6萬人。這一突變讓市場警覺美國經濟動能明顯轉弱，也證實「對等關稅」對實體經濟的遞延衝擊正在發酵。

從那一刻起，Fed維持九個月的「暫停期」正式劃下句點。美國債市迅速轉強，市場押注降息循環即將重啟。隨後在9月FOMC會議上，Fed正式降息一碼，宣告「再啟降息循環」。

由於勞動市場對美國經濟舉足輕重，降息行動顯得順理成章。然而，通膨陰影未散，FOMC內部出現明顯分歧：19位委員中，有9位主張年底前最多再降1碼甚至不降；另有10位則認為應降2碼或更多。這種接近「一半對一半」的意見分歧，成為近年罕見的現象。

分歧意味著市場尚未達均衡，也代表債市仍有延伸空間。根據市場主流預期，Fed在2025年10月與12月兩次會議中可能各降1碼，2026年仍有兩碼降息空間，分別落在上、下半年。換言之，本次降息循環有望延續至2026年底，債市多頭可望維持約兩年的時間軸。

三、短年期優勢浮現：多頭未盡但要選對年期

降息循環再啟後，美國公債出現明顯漲勢。兩年期殖利率自7月底約4%快速下滑至9月底的3.6%，跌幅40個基本點；十年期則自4.4%降至4.15%，跌幅25個基本點。這種年期間的表現差異，已透露未來債市多頭將呈現「分歧式上漲」。

回顧2000年後的三次降息循環（2001–2003、2007–2008、2019–2020），若沒有突發性黑天鵝事件，本輪循環的降息幅度預料相對溫和。市場普遍預期，降息周期將在2026年告一段落，而2027年起可能迎來新一輪升息風險。

因此，未來兩到三年將是債市多頭相對有利的階段，建議投資人應以短年期債券為主。短年期標的到期可見度高、波動低，即使利率環境再度反轉，也能在較安全的區間內鎖定報酬。相較之下，長年期債券價格敏感度高，一旦市場進入升息預期，價格回檔風險更大。正因如此，今年第三季多頭啟動時，短天期債券表現顯著優於長天期債券 。

四、公司債策略：嚴守投資等級信評、平衡風險與收益

除了公債外，公司債向來是追求收益投資人青睞的標的，原因在於其附帶一層「信用利差」，可補償投資人承擔的信用風險。然而，美國目前的景氣擴張動能正在放緩，未來不排除進入輕度衰退的可能。

若經濟走弱，企業獲利下降，發債公司財務體質惡化，信用利差勢必擴大，進而壓低公司債價格。因而，今年在布局公司債時，建議聚焦於投資等級中信評最高的標的，例如AA級以上的企業。此類債券在經濟逆風期抗壓性較強，既能享受一層穩定的信用利差，也能在景氣轉弱時降低價格波動。

簡言之，今年若要提升整體債券組合收益率，除配置政府公債外，也可輔以頂級投資級公司債，打造兼具收益與防守的平衡組合 。

五、政策分歧與人事變動：潛藏新一輪波動契機

除了政策面的分歧，2025年美國聯準會還將面臨重大人事更替。現任主席鮑爾將於明年5月15日任期屆滿，市場普遍預期，新任主席將傾向配合川普政府推動「強力降息」的政策主張。

值得注意的是，在今年9月FOMC會議中，19位委員中有一人獨排眾議，主張年底前應再大幅降息5碼。外界普遍認為該委員即為川普新任命的理事米蘭。若未來親川普派理事陸續進入Fed決策體系，溫和降息的基調有可能被轉化為更積極的降息路線。對投資人而言，這樣的「人事變動效應」可能成為海外債市明年最具潛力的意外利多 。

六、策略總結：在分歧中尋找確定性

回顧過去一年，Fed降息的步伐歷經停滯、再啟與分歧，市場亦隨之多空交錯。從2024年底的暫停期到2025年秋季的再啟循環，投資人見證了債市多頭的「復活」。儘管短期內利率下行空間部分已被市場提前反映，但放眼2026年，仍存在結構性機會。

投資關鍵有三：

1.掌握年期結構：優先布局短至中期債券，鎖定可見度高的2–3年窗口。

2.嚴守信評品質：以政府公債與頂級投資級公司債為核心，兼顧收益與防守。

3.動態調整策略：依據通膨、就業與政策訊號調整存續期與信用曝險，分批進場、逢回加碼。

整體而言，本輪降息循環雖屬「溫和型」，但其時間長度與人事變數，仍將帶來豐富的投資契機。面對分歧與波動，唯有在年期選擇與信評控管上精準拿捏，方能在複雜的債市環境中，穩健累積報酬。

七、結語

在歷經近一年的降息停滯後，海外債市的多頭行情再度啟動。即便部分利多已被提前消化，隨著降息循環延伸與人事變動發酵，2025年底至2026年仍有獲利空間。投資人若能在這段「分歧的多頭」中，慎選年期、控管信評、保持紀律，將能在波動的市場裡，穩步前進、創造超額報酬。

（作者為兆豐證券債券部副總經理）

