〈財經週報-投資趨勢〉特別股估值穩步回升 第四季維持正向趨勢

Fed再次啟動降息循環，特別股第四季有望延續正向趨勢。 （彭博）

■馬治雲

受惠於美國聯準會（Fed）降息預期升溫與企業基本面穩健的支撐，特別股今年上半年受到壓抑的估值已於下半年逐步修復回升，自7月以來的價格亦出現明顯反彈，伴隨著顯著的資金回流，帶動投資人對於特別股的信心轉強。展望後市，隨著Fed再次啟動降息循環，美國10年期公債殖利率震盪走低，特別股第四季有望延續正向趨勢。

貨幣寬鬆加上經濟溫和成長 有利特別股

由於美國名目GDP成長優於預期，加上近期疲弱的勞動數據使得聯準會加大降息幅度的預期上升，壓低美國10年期公債殖利率的走勢，帶動特別股信用利差持續收斂，進一步推升特別股表現。觀察以往，若Fed採取寬鬆貨幣政策，且經濟沒有衰退，特別股通常表現良好。

請繼續往下閱讀...

另方面，特別股指數發行人主要涵蓋金融與公用事業等行業，相對具有較低的信用風險，目前發行企業的品質結構亦持續提升，即使經濟趨緩也相對具備防禦能力。目前美國大型銀行亦有足夠的資本可抵禦嚴重的經濟衰退，有助於維持這些銀行的股票回購及股息發放計畫。

此外，特別股因具有相對較高的殖利率，投資價值較佳，也成為在降息循環下相對具有吸引力的選擇。目前新發行的特別股數量已回歸正常水準，預期到年底前利差還有小幅收斂的空間。

降息腳步若加快 美債殖利率有望維持低檔

觀察今年來美國10年期公債殖利率呈現「先升後降」的走勢，整體維持在4.2%至4.6%的區間波動，反映市場對於通膨、聯準會政策、經濟前景及財政狀況的綜合評估。隨著近期就業市場風險上升、市場對Fed在第四季加快降息腳步的預期升溫，美債殖利率因此回落至區間下緣。

美國10年期公債殖利率自今年10月以來約維持在4.1%上下，反映就業數據走軟所帶來的影響，目前團隊評估未來將落在3.8%-4.5%的區間。不過整體而言，殖利率曲線的進一步變化，仍將取決於未來幾個月的通膨數據表現及聯準會的實際政策行動。

特別股面額仍相對折價 聚焦較高信評企業為宜

儘管近期價格回彈，觀察特別股指數近5年面額的加權價格，和近五年平均價格的95相比，目前仍處於相對折價的狀態，顯示價格還有回升空間。

進一步分析，短期內的市場風險偏好傾向於追求信用風險，並相對規避利率風險。但是在關稅政策和地緣政治仍有變數下，美國經濟未來還是有趨緩的可能，企業的表現恐將出現分化，並增加信用風險，故在投資特別股上尤需慎選標的，並加以區分企業的信用評級、持續關注發行人的基本面。

在投資策略上，應以投資等級信評為主，布局相對較高票息、基本面穩健等中長期投資價值較優的特別股，同時兼顧利率與信用風險，並聚焦在銀行、保險、電信服務及公用事業等具有穩定現金流的產業，再伺機參與新發行特別股的機會，惟須留意特別股市場仍有波動風險。

（作者為柏瑞特別股息收益基金經理人)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法