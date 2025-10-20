〈財經週報-國際展望〉關注當前股市估值 印度或為被低估的投資瑰寶

「GST 2.0」對MSCI印度指數企業獲利、盈餘有正面影響

■韋音如

隨著美股迎來第三季財報的密集發布期，根據FactSet分析，預計標普500成分股第三季整體盈餘將年增8.0％，這將是連續第九季的盈餘成長。儘管美國企業基本面依舊堅實，不過由於當前市場估值普遍較高，預料市場將需要強勁的盈餘成長來推動股價後續表現。然而，值得注意的是，根據國際貨幣基金組織（IMF）10月最新發布的全球經濟展望報告顯示，2026年全球經濟預計將實現3.1%的成長，其中新興亞洲國家展現更為強勁的增長勢頭，預估可達4.7%。印度尤其引人注目，其經濟成長率預計將高達6.2%，位居全球主要經濟體之首，凸顯印度作為全球經濟成長領頭羊的關鍵地位。

宏觀基礎穩固 印度股市估值有望回歸

在強勁的宏觀經濟基本面支撐下，印度股市後續表現值得關注。儘管今年以來受美國關稅和獲利成長放緩的影響，印度股市今年的表現疲弱，統計至10月14日，Sensex指數年初至今上漲5%。相較之下，MSCI亞太地區（日本除外）上漲22%，印度股市相對於亞洲和新興市場的溢價估值也接近其中期平均，估值回落至更為合理區間。相較於全球股市在經歷顯著上漲後的高點震盪，印度股市可望迎來資金輪動行情與估值潛在回歸機會。

政策與市場共振：GST 2.0驅動消費動能與推升獲利成長

印度政府近年來推動的政策改革，對市場亦產生顯著影響。上個月生效的「GST 2.0」稅制改革，是關鍵舉措之一。此改革旨在簡化商品服務稅（GST）結構，預計透過稅負調整，有望釋放約1.8兆印度盧比的家庭儲蓄、刺激國內需求並利多消費性產業，進而帶動企業獲利成長。預期在MSCI印度指數的14%產業權重都將受惠減稅利多，推升印度企業獲利和盈餘成長最高達3.7%、4.7%，進一步利多印度股市後續表現。

同時，印度IPO市場亦呈現高度活躍，市場預估，本月印度IPO規模可望達到約50億美元，預計年底前還有額外50億美元的上市案，有望超越去年210億美元的歷史紀錄，顯示市場對於新上市企業的認可度高。而國內投資者的強勁參與（印度共同基金每月約49億美元資金流入）與每月透過系統投資計畫Systematic Investment Plans（SIP）約32億美元的資金流入，持續為市場提供流動性，支撐印股IPO市場熱度。

印度市場展望：結構性成長動能與區域投資價值

綜合評估，印度國內宏觀經濟環境呈現趨於穩定的態勢，政策限制性減弱及系統流動性改善均支持此觀點。有利的人口結構、人均收入提高、供應鏈多元化帶動的製造業成長，以及持續的改革措施，為印度勾勒出中長期的結構性成長前景。在目前外資持倉相對較低的背景下，隨著國內資金的持續流入，或可為市場帶來額外動能，進一步推動股市後續表現機會。

（作者為滙豐投信投資長）

