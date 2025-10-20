〈財經週報-看盤焦點〉台股多頭延續 宜主動選股 靈活因應盤勢

美降息1碼的激勵以及科技股領漲下，美股創高，同步帶動台股突破指數天花板。（歐新社）

■陳沅易

在聯準會（Fed）降息1碼的激勵以及科技股領漲下，美股不斷創高，同步帶動台股持續突破指數天花板，今年已16度改寫指數新高紀錄。本週雖然因稀土禁令導致中美關稅貿易戰再起，使得風險情緒升溫，不過在AI需求暢旺、降息預期升溫下，仍對大盤表現有所支撐，加權指數於本週收在27302.37點，整週上漲0.45點，近乎收平。

市場預期 10月、12月各降息1碼

從國際市場來看，聯準會於9月啟動降息，這是自去年12月以來首次降息，隨貨幣政策放鬆，進而帶動在美股四大指數接連登高，包括日本、英國、加拿大、德國等全球主要股市也陸續創高。雖然美國政府關門、中美貿易戰再起影響市場信心，但實體數據（hard data）仍優於預期，顯示美國經濟持穩。不過美國勞動需求與企業招聘意願持續降溫，加上從9月FOMC會議紀錄中可知，多數官員認為今年進一步放鬆貨幣政策可能是合適作法，因此若9月CPI數據沒有太大上行意外，年底前降息機會仍相對高。根據FedWatch資料，10月、12月降息各1碼的機率逾9成，也展現市場對降息的樂觀預期。

外資買超台股逾280億美元

在降息效應發酵、美元走弱下，熱錢亦回流台股。進一步觀察外資動向，外資自5月起持續加碼台股，截至10月9日，已累積買超逾280億美元，淨流入金額居新興亞股之冠，顯見外資青睞程度。外資偏愛台灣也進而帶動台股攻高，近日更飛越27,000點大關，上市櫃總市值超過94兆元，更超越德國，躍升為全球第八大股市。根據歷史經驗，在聯準會啟動降息循環後的3到6個月間，台股漲幅可達6%到8%，而目前大盤融資餘額2,700多億元，融資水位健康，也代表市場情緒未過熱，加上10月、12月降息預期升溫、外資持續站在買方等利多加持，將有助資金行情延續。

從基本面來看，受惠於AI與高效能運算的新應用需求維持強勁，加上消費性電子新品拉貨效應以及科技產品傳統旺季到來，台灣9月出口金額為連續第23個月正成長，第三季出口達1692.2億美元，一舉刷新歷史單季新高，彰顯台灣雖面臨關稅挑戰，但經濟表現比預期更具韌性。在出口動能優於預期下，企業營收表現也帶來驚喜，9月上市櫃公司營收衝上4.69兆元，改寫單月、單季、歷史同期新高紀錄，更有多達111家營收創新高，表現亮眼。在出口動能、企業營運動能充沛下，國際貨幣基金（IMF）10月上修台灣今年實質GDP成長率，從4月的2.9%提高至3.7%，對台灣經濟前景保持樂觀態度。

選股不選市 選擇AI供應鏈核心配置

綜合來看，在資金面、基本面皆有撐之下，使得台股不畏中美貿易關稅再掀戰火等利空因素，依然繳出穩健表現。展望後市，目前整體指數位於評價區間的上緣，後續可觀察大盤融資金額變化，若達3,000億元以上，預期盤勢波動將加劇，建議投資人應採攻擊與穩健持股布局，以因應市況變化。不過，雖然短期盤勢震盪，但在AI相關供應鏈訂單能見度高，向上發展趨勢明確下，台股成長可期。因此若有回檔，投資人應保耐心，可採選股不選市策略，以具趨勢、成長題材的AI供應鏈為核心配置，再搭配基本面穩健的內需及政策受惠族群以控波動。

（作者為主動群益台灣強棒（00982A）經理人）

