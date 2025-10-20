〈財經週報-台股熱點〉輝達晶片點火 散熱族群商機大爆發

散熱族群前3季營收與EPS

記者歐宇祥／專題報導

近日受惠輝達（NVIDIA）的GB300架構伺服器出貨，供應鏈營運持續提升。而受惠水冷題材點火，上週散熱族群股票交投明顯轉熱，以散熱大廠雙鴻（3324）一度成為千金股、週漲逾6%最高，散熱風扇廠建準（2421）、元山（6275）週漲逾2%；近年切入水冷的熱處理廠高力（8996）則強漲26.6%，表現犀利。

台股上週漲勢略顯虎頭蛇尾，不過明顯切入伺服器水冷散熱商機的廠商備受市場青睞。受惠GB300伺服器出貨，供應鏈營運將持續提升、加上通用型伺服器需求也回溫，下半年出貨展望可望優於預期，水冷零組件需求將長線成長。

請繼續往下閱讀...

散熱大廠奇鋐（3017）9月營收達145億元，月增15%、年增128%，創歷史新高，前三季累計營收為918.6億元，年增81%，也創同期新高。主要是受惠水冷板動能強勁、並開始出貨GB300零組件，帶動營收跳增。預期第四季受惠ASIC產品出貨，營收可望小幅度季增。

雙鴻9月營收23.4億元，月增25%、年增64%，也創單月歷史新高，前三季累計營收為156.9億元，年增35%，創同期新高，營收表現同樣犀利。雙鴻指出，公司快接頭產品第三季已經獲得多家客戶採用，除GB300水冷板出貨帶動營運外，也切入微管道（Micro Channel Lid，MCL）商機，未來展望正向。

散熱風扇廠建準9月營收17.6億元，月增12%、年增38%，同樣創新高，前三季累計營收137.6億元、年增28%，創同期新高。因伺服器水冷散熱架構仍需要使用到大量風扇、並帶動風扇產品升級，建準看好有望持續受惠AI需求，帶動營運成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法