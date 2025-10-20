〈財經週報-記憶體〉CSP巨頭搶貨 模組廠各憑本事

記憶體模組廠前三季與EPS

記者洪友芳／專題報導

記憶體模組廠在客戶需求增加的帶動下，今年營運可望走高。（彭博）

由於雲端服務供應商（CSP）對AI相關的記憶體需求遽增，帶動DRAM、NAND Flash價格續漲可期，威剛（3260）、創見（2451）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）、十銓（4967）等記憶體模組廠，在客戶需求增加的帶動下，今年營運將紛紛走高。

威剛董事長陳立白日前指出，他從事記憶體產業約30年來，第一次遇到DDR4、DDR5、NAND快閃記憶體及硬碟四大產品線全面缺貨，AI興起使得CSP業者也加入搶記憶體行列，需求量相當大，打破過去每3~4年的景氣循環週期，他看到這波景氣上升來得又急又快，且榮景可能拉長。

陳立白認為，上游記憶體原廠包括三星、海力士、美光的庫存量都很低，估僅2-3週，並以供應高價與高獲利的AI伺服器為最優先，擴產又緩不濟急，新廠從建置到投產至少要到後年才能大量開出，短期供應將持續吃緊，預期DRAM、NAND快閃記憶體價格將一路漲到2026年，因為明年缺口更大，他尤其看好大廠已陸續停產的DDR4。

多搶到一些貨 有助推升營運

記憶體缺貨漲價，就是展現模組廠備貨能耐的時機，有能力提早多備貨、從原廠多搶到一些貨，將有助推升營運。威剛目前庫存約達新台幣上百億元，除了採惜售並供應長期合作客戶外，也希望多搶貨，想辦法將庫存水位提高到200億元。

威剛第三季營收以144.88億元創歷史單季次高，季增13.33%、年增達55.19%，今年前三季營收371.73億元、年增22.9%，全年創新高可期。宜鼎第三季營收38.07億元，季增25.72%，創單季歷史新高，前三季累計營收94.55億元，年增41.37%，創同期新高，宜鼎也在上半年提前備妥庫存，預期在專案落地、備貨充足與邊緣AI需求逐步發酵帶動下，有信心下半年營運將優於上半年。

宇瞻受惠產品銷售量價齊揚，第三季營收32.25億元，季增18.88%，創單季歷史新高，累計前三季營收79.86億元，年增39.41%，創歷年同期新高。

