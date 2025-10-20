突破中國稀土鎖喉 台灣可採「城市採礦」

中國把持全球稀土市場，近期擴大升級稀土出口管制，台灣可從科技產業廢棄物中提煉稀土資源。（路透檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國把持全球稀土市場，近期擴大升級稀土出口管制，牽動電動車、無人機等產業發展。學者指出，台灣在稀土危機下的轉機是「城市採礦」，即從科技產業廢棄物中提煉稀土資源，不僅兼顧循環經濟、減少開發成本與環境危害，也有助於降低對進口稀土的依賴。

成功大學資源工程學系專任教授李政翰接受本報專訪說明，稀土元素其實並不稀有，在地殼中豐富度不低，而是在地殼中分布稀散，傳統方式是從天然礦石中提煉，需從源頭大規模開採再進行精鍊，由於伴生物多，精煉過程也會耗費大量能源，並造成嚴重環境污染，很少國家能不計環境代價複製中國模式。

請繼續往下閱讀...

李政翰指出，台灣可行替代方案之一是城市採礦，即提煉廢棄物中的稀土資源，城市採礦的技術邏輯與傳統方式相似，但因廢棄物中含有較高濃度的稀土元素，不像地殼中的稀土元素稀散，也因此城市採礦的能耗成本、環境危害也會比傳統開採更少，也有助於降低對進口稀土資源的依賴。

例如，釤、鋱、鏑等永磁材料是生產高效馬達的關鍵稀土材料，中國今年四月啟動管制後已造成整體市場價格上揚。李政翰指出，報廢電動車或探測器中有釹鐵硼磁鐵與釤鈷磁鐵，可透過機械分離和化學提煉回收其中的釤、釹、鏑等稀土元素，其實台灣不少學者多年來致力於稀土的循環技術開發，例如成大的離子液體回收系統，可有效從釹鐵硼磁鐵回收鏑元素。

李政翰指出，國內的技術成果顯示台灣早已對有朝一日的稀土戰展開技術佈局，但未來如何放大規模與擴散應用還需各界共同投入，在嶄新思維、技術創新、國際合作與政策支持的結合下，台灣仍有機會在稀土戰中找到突破口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法