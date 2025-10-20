荷蘭接管安世 中國區停薪斷系統

安世半導體荷蘭總部已停止支付中國區員工薪資，並全面中止系統使用權限，事件持續升溫。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕荷蘭與中國針對安世半導體（Nexperia）主導權的大戰越演越烈，衝擊全球汽車晶片供應。安世中國區員工17日表示，荷蘭總部宣布不再支付中國區員工薪水，公司系統許可權也被全面中斷。安世半導體（中國）微信公眾號18日則向員工發信表示，安世在中國的運營及員工薪資福利一切如常，不會允許外部力量影響公司運營。

荷蘭政府9月30日凍結中國聞泰科技對旗下荷蘭子公司安世的控制權1年，中國商務部10月4日對安世中國公司和其分包商產品實施出口管制。受此影響，安世已通知客戶將停止出貨，汽車產業擔憂供應鏈中斷，可能會給全球汽車產業帶來新的破壞。

安世中國區員工17日向中國客戶發出通知書，表示已收到荷蘭總部通知，將不再支付他們的勞動報酬，他們的公司系統許可權也被全面中斷，中國市場已被歐洲現任管理層拋棄。

中媒報導，安世荷蘭總部的操作，是為了進一步與北京當局對抗，希望迫使中方妥協，解除出口管制。聞泰科技回應，安世中國團隊的帳號17日被封鎖，具體原因不明，雖有部分已經恢復，考量到緊急狀況下歐洲可能切斷系統和資金，安世中國公司不得不採取獨立的自救行為。

此外，德國央行總裁、同時擔任歐洲央行理事的納格爾（Joachim Nagel）在華府的一場活動中表示，歐洲在與中國的貿易往來中須「採取更具進攻性的方式」，才能保護歐洲及其企業的利益。

今年以來，美國關稅措施導致全球金融市場動盪，因中國祭出報復行動，並將部分無法向美國出口的產品轉到其他市場。納格爾說：「提到中國，我不得不說一件事：比起歐洲對中國的需要，中國更需要歐洲。我們是強大的經濟體，有4.5億人口，因此應該以更具進攻性的方式打歐洲牌。」

