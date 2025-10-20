降息+Q4旺季加持 台股長線看多

台股第4季表現無須看淡，但追高仍須謹慎。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股權值王台積電(2330)法說表現出乎預期，但隔日竟上演利多出盡。法人認為，全球AI成長暢旺無虞，加上美國降息搭配第4季向來有旺季行情加持，台股表現無須看淡，但須留意近期震盪波動可能較大，追高仍須謹慎。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台積電法說會後隔日台股反而下跌，主因指數創新高後出現短線漲多的獲利了結賣壓，但目前技術面明顯有利多方上攻，就基本面而言，看好美股科技巨頭財務具韌性並驅動AI資本支出持續成長，美股第3季獲利表現可期，台股也將受惠於企業獲利動能自第3季起轉強，包括第3季、第4季獲利年增率有望超過8%，加上美國降息，都是大盤續揚的重要推力。

請繼續往下閱讀...

她建議，選股持續以趨勢族群為主，包括晶圓代工、AI伺服器，電子零組件如電源、散熱、CCL(銅箔基板)、PCB(印刷電路板)、封測介面設備，以及特用化學、IC設計、金融保險等。

野村投信也指出，近期OpenAI、NVIDIA、AMD、Tesla等AI巨頭間交叉持股與深度合作持續發酵，推升全球AI基建與推理晶片需求，帶動台灣AI供應鏈續漲，顯見AI推動的創新科技仍是第四季布局主軸，台股具備基本面與資金面雙重支撐，吸引長線資金進駐。

元大投顧認為，台股乖離太大，技術指標紛紛進入高檔區，短線須慎防可能隨時回檔修正，投資人可特別留意10月14日K線形成7090億元超大避雷針，當天高低點分別是2萬7507點及2萬6764點，可做為近期衡量多空力道強弱依據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法