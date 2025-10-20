川普邀企業領袖球敘 傳台積電婉拒

美國總統川普邀請南韓、日本及台灣的企業領袖舉行一場高爾夫球聚會。但是台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。 （路透資料照）

〔編譯盧永山、洪友芳／綜合報導〕美國總統川普18日在其位於佛州的私人俱樂部海湖莊園與南韓、日本和台灣的企業界領袖舉行超過7小時的高爾夫球敘。韓媒報導，這次由日本軟銀集團負責人孫正義安排的球敘，韓企藉機與川普討論在美投資以及兩國之間懸而未決的關稅和貿易問題；台積電代表也受邀參賽，但以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。對此，台積電沒有回應。

根據佛州媒體報導，川普於17日至19日入住海湖莊園別墅，他此行的目的之一是參加17日的募款晚宴，這場盛大的晚宴入場費高達100萬美元（約3,069萬台幣），川普將發表主題演講，18日則與與南韓、日本和台灣企業界領袖進行球敘。

《朝鮮日報》、韓聯社報導，這次球敘在川普名下的西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部舉行，距離海湖莊園有10分鐘車程。這次球敘由孫正義安排，原本計劃分為12組，每組4人，每組將由1名美國政府官員、1名美國高爾夫球手和2名外國企業高管組成，川普將加入哪一組引發關注。

參與這次球敘的南韓企業領袖包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光模和韓華集團副會長金東官。

報導指出，即使川普沒有與南韓企業領袖同組比賽，但推測他在賽前、賽後、用餐或休息時間也與他們進行交談。南韓1名企業界領袖表示：「他們參與這次活動，是希望在與包括川普在內的美國政界和商界高層互動之際，自然而然地討論兩國關稅談判，進而有利於國家利益。」

全球最大晶圓代工廠商台積電也受邀參賽，但韓媒報導，台積電以「美中緊張關係帶來的負擔」為由婉拒出席。韓媒也未透露參與這場球敘的其他台灣企業領袖。

