〈財經週報-記憶體〉國際大廠停產DDR4 南亞科、華邦電成當紅炸子雞

拜AI需求強勁成長之賜，對DRAM用量也大幅增加，國際大廠紛將生產線挪去生產雲端需求的高階DRAM，致使過去已跌價3年的DDR4頓時行情翻轉，因供給縮減造成市場供不應求，帶動今年第二季以來價格持續上漲，擁有DDR4產能的南亞科（2408）、華邦電（2344）營運也由虧轉盈，明年營運更為看好，近期一躍為市場當紅炸子雞。

南亞科明年將成 全球DDR4最大供應商

南亞科已連續虧損11季、華邦電則連虧3季，不過今年第三季兩家公司已分別出現單季或單月獲利的好景。南亞科總經理李培瑛表示，DDR4佔公司業績比重超過一半，從2022年到2024年，非AI相關的DRAM因供給過剩，價格跌了近3年，到今年第三季因需求上升，價格約季漲四成，第四季價格將持續上漲，公司獲利把握度更高；明年價格也會相對穩定，市況回到健康水準，南亞科營運也會穩定成長。法人預估，南亞科明年將成全球DDR4最大供應商。

李培瑛表示，DRAM市況在2022、2023年很不好，每家供應商都虧損，2024年年中，受惠生成式AI興起，帶動AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，國際三大廠進行產品結構調整，將DDR4、低功耗DDR4轉向生產HBM、DDR5/低功耗DDR5，使得DDR4與低功耗DDR4供給縮減，造成供不應求。

由於雲端市場對DRAM需求佔整體市場四成多，即使目前DDR4市況好轉，大廠的產能要再轉回生產DDR4很困難，時間、設備、成本等都是考量因素，且生產線並非很容易彈性調整。

不過，李培瑛也坦承，DDR4市場總量將會逐漸變小，因DDR5會慢慢增加，但DDR4與低功耗DDR4仍約佔全球DRAM市場比重達二成，目前伺服器大多轉用DDR5，預估PC應用DDR5的速度會較快，消費性產品停留用DDR4會持續，短期內轉向DDR5的機率不高。換言之，南亞科雖積極推進DDR5領域，但也緊握DDR4缺貨商機。

華邦電的產品包括DDR3、DDR4與Serial NOR快閃記憶體、NAND快閃記憶體等，受惠市場漲價缺貨，華邦電8月已轉虧為盈，預期第三季及第四季轉為獲利可期。旺宏（2337）產品涵蓋ROM唯讀記憶體、NOR快閃記憶體、NAND快閃記憶體，營運也好轉中。

