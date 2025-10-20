〈財經週報-記憶體〉產業起死回生 記憶體IC水漲船高

記憶體設計業前三季營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

AI需求強勁，記憶體產業浴火重生，迎來難得一見的榮景。 （資料照）

記憶體產業因AI（人工智慧）需求強勁，浴火重生，指標大廠美光（Micron）開出漲價第一槍，並一度暫停報價，並暫停與OEM、ODM客戶洽談長約，記憶體產業走出多年的低迷，迎來難得一見的榮景，產業大老還形容市場熱況好到令人頭痛，各廠皆陷入惜售狀態，記憶體相關控制IC需求也跟著水漲船高，包括群聯（8299）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）、點序（6485）、愛普*（6531）後市看俏。

群聯第三季營運明顯轉強，該公司9月每股稅後盈餘（EPS）4.06元，年增1094.12%，因記憶體價格大漲，群聯9月單月EPS已超越第二季整季的3.6元。群聯表示，9月整體控制晶片總出貨量年增達35%。其中PCIe SSD控制晶片的單月出貨量更較去年同期大幅成長近300%，創下歷史新高紀錄，顯示全球NAND儲存應用需求持續穩健且蓬勃發展。

請繼續往下閱讀...

群聯提前佈局 晶豪科鎖定車用電子

在AI推論需求不斷攀升下，對資料儲存也產生龐大的新增需求，使得NAND產業供需失衡的現象已逐漸浮現。對此，群聯已提前進行多項佈局，並將持續與NAND原廠供應商保持密切合作，確保供貨穩定，以滿足全球客戶對高效能儲存的迫切需求。

晶豪科9月合併營收13.08億元、創近18個月新高，該公司對未來市況抱持審慎樂觀態度，因記憶體原廠將資源集中至DDR5與HBM（高頻寬記憶體），導致DDR4、LPDDR4供給減少，且DDR4價格上漲動能已逐步外溢到DDR3，帶動DDR3需求同步升溫、報價上揚，晶豪科鎖定車用電子與新產品發展，降低價格大幅波動的風險。

愛普*表示，雖然總體經濟仍有許多不確定性，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率變動風險，都使經營環境增添許多變數，但下半年營運樂觀成長可期，正面看待後續產品發展及專案進度，隨著S-SiCap（堆疊式矽電容）的IPC（矽電容中介層）業績大幅成長，以及IoTRAM記憶體市場需求擴大的帶動下，下半年業績將持續成長。

此外，今年推出新世代規格ApSRAM，不僅提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，目前已經獲得多個客戶的採用，ApSRAM預計年底進入量產，明年開始貢獻營收。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法