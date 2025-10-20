〈財經週報-時事求是〉記憶體市場的轉向

記憶體價格進入漲價循環，記憶體公司的股價大漲，若AI相關需求放緩，擴廠卻仍加速，則供需情境可能再逆轉。（彭博）

■魏錫賓

記憶體價格進入漲價循環，相關廠商的股價跑得更快；部分公司獲利仍然有限，甚至還在虧損中，股價卻已倍數成長。在企業虧損時佈局、大賺時出脫，被不少專家視為是投資景氣循環股的唯一策略。問題是景氣如何判斷？這一次會一樣嗎？

從台灣出口的數據可以發現，記憶體中的主角DRAM確實有大好大壞的特性。20幾年來最強的走勢出現在2010年，當年前10個月的每月出口值，均較前一年同期有3位數的成長，2010年5月還比2009年同期增加約245%；然而，如此強勁的飆升，多少得自於2007年9月至2009年9月大約二年的負成長，是低基期後的反轉所帶動，而且2011年5月之後又墜入衰退中。

請繼續往下閱讀...

從2006年開始，DRAM大約每4年會觸碰到成長期的高點，上下起伏激烈，而且相關廠商的股價多提前反映，並在營收觸及高點前就已開始穩定下滑。前一次DRAM出口的巔峰期是在2022年，但這一次稍稍提早發動，2025年2月之後的3位數成長幾乎是常態。根據財政部進出口統計，2025年前9個月最受矚目的IC總出口累計接近1500億美元，較前一年同期成長達27%，但其中的DRAM更為凌厲，幾乎是倍數成長。

記憶體製造廠的業績愈來愈強勁，部分公司獲利還未跟上，股價已由大廠帶頭急奔。向高階產品移動的美光股價從3月底的低點不到65美元，大漲至上週五站穩200美元，飆漲200％以上，而同期間DDR4占營收超過一半的南亞科（2408）股價的漲幅也相同可觀，達到178%，華邦電（2344）則上漲了150%。

記憶體營收與供需有關，每一次的景氣榮枯原因都有差異。近期AI、資料中心相關需求意外激增，加上前2年低迷的市況，使廠商降低擴廠的動力、供應鏈庫存降低，從供需兩端拉抬業績，形成最近價量齊揚現象。如同過去一般，跌得猛，但也漲得兇。

產品上漲時，廠商多以擴產因應，不過記憶體製造建廠需要數年時間，而且機器設備高單價、建造成本高，新廠要數十億美元以上，形成類寡占型態，長期由美韓大廠占有絕大多部分市場，使得各廠擴產更為小心。

目前記憶體的產業結構並未改變，國際大廠占有規模及技術優勢，且速度更快、效能更佳的產品，也持續出現，國內廠商得利於突發性需求而占有的利基，仍有隱憂；而記憶體需求的突然擴大、產量供應不足的現象，並非供應鏈上所有的廠商都會一樣獲利，部分只得中間財、有些則可能繼續虧損。

記憶體公司的股價大漲，部分已預支了未來的紅利，若AI相關需求放緩、這幾年的擴廠卻加速，則供需情境可能再逆轉，甚至陷入衰退中；然而，此次相關企業營收的擴張開始不久，要說這一次還是一樣，確實言之過早。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法