冷眼集》邊趕工邊開展 中市府考驗才開始

台中國際會展中心鳥瞰圖。（記者廖耀東攝）

記者林菁樺／特稿

台中國際會展中心二十日將迎來首檔展覽，象徵中部最大會展場館正式邁入試營運階段。但這場由台中市府主導並自籌的重大建設，還在「邊趕工邊開展」，目前僅展館約有一六〇〇多個攤位可用，可容納上千人的會議中心要等到明年三月完工，屆時配合台灣國際工具機展登場，才算真正「開館營運」的考驗開始。

未完工搶開箱 遭譏擺拍趕政績

為了趕上市府要求的啟用時程，貿協團隊連日奔波，相關雜照、執照一拆再拆，才讓展館得以先行開放使用。市府十七日舉辦啟動開展記者會，台中市長盧秀燕強調，台中國際會展中心是市府自籌經費興建，過程艱辛、一路被看衰，終於盼到如期亮相。但她為了展館造勢宣傳，找來產業界拍開箱、趕政績，卻被媒體發現走進尚未完工的展館工地時，未配戴安全帽，又難免遭譏為「擺拍」。

台中國際會展中心座落於水湳經貿園區，與新落成的綠美圖遙相輝映，鄰近中央公園，環境優美，但會展產業講求的是「交通便利與住宿量能」，這將是中市府下一步挑戰。以台北為例，南港展覽館一、二館不僅交通網絡完整，從板南線、淡水信義線到文湖線皆可直達，周邊還有漢來飯店等五星級住宿支援，已是成熟會展生態圈。

交通便利＋住宿量能 仍待改善

反觀台中國際會展中心，目前周邊飯店車程多需五至十五分鐘，雖距離不遠，但房間數量仍需擴增，才能支撐國際大型展會；交通則更顯棘手，最近的捷運綠線「文心櫻花站」或「文華高中站」，距場館仍需轉乘計程車約十分鐘，與台北「出站即達展館」的便利程度仍有差距。

台中國際會展中心在硬體尚未全面到位、會議中心仍在趕工下，此次試營運被視為是市府「硬推」下的壓力測試，是否能在明年全面穩定運作、真正帶動中部會展產業能量，恐需再觀察。

