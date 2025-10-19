台灣會展廊帶成形 產值拚年年創高

外貿協會，除全球設置六十三處海外據點，也負責經營台北世貿中心、南港展覽一館、二館等，即將營運的台中國際會展中心更是貿協「首個」雙北以外、在地經營的展館。圖為貿協董事長黃志芳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕會展產業吸金力強！去年全台會展產業產值達四九〇億元，已超越二〇一九年疫情前的四八二億元而創下新高；隨著台中國際會展中心明年三月正式開館，全台七座國際級場館將串起「台灣會展廊帶」，預計產值有望再創新高。

去年會展業產值490億 超越疫前創新高

五十年歷史的外貿協會，除了全球設置六十三處海外據點，也負責經營台北世貿中心、南港展覽一館、二館等，即將營運的台中國際會展中心更是貿協「首個」雙北以外、在地經營的展館；至於桃園會展中心、高雄展覽館由民間業者安益負責，大台南會展中心則是集思營運。

台中會展中心試營運 全台7座國際級場館串接

台中是台灣重要傳產聚落，包括手工具、工具機、水五金等，台中國際會展中心預計二期完工可增至三七〇〇攤位，才能滿足國際工具機展需求；貿協看好的不只是國際專業展，還有區域消費展，例如好市多將拓展台中第三店，台中新光三越是全台百貨店王，凸顯當地消費力驚人。

貿協透露，過去藝術品展覽因台中苦無合適場地，只能在飯店開房、甚至展品得擺浴室；另寵物展是由國內老牌廠商主辦多年，若要參展就不能只在台北，還得配合中南部檔期，因台中會展中心即將落成，不少廠商已向貿協預訂檔期。

根據統計，去年台灣會展產值回升至四九〇億元的新高，舉辦國際會議達四〇六場次、國際展覽二二八場，其中在中部、南部舉行的場次分別成長二十四％到五十二％，相關參加人數也持續成長，顯見「台灣會展廊帶」成形後，將帶動相關產業需求成長，產值有望年年創高。

