AI是台灣幸運機會 焦佑鈞：台商第3波擴張轉赴美

華邦電董事長焦佑鈞指出，AI對台灣是幸運的機會，繼東南亞及中國之後，台商正掀起第三波擴張潮，這次將轉向美國。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／南投報導〕記憶體大廠華邦電昨在南投暨南大學舉辦家庭日活動。董事長焦佑鈞指出，受惠於AI（人工智慧）熱潮，下半年市場狀況不錯，但整體經濟並未全面蓬勃，仍有許多不確定性；他認為，AI對台灣是幸運的機會，繼東南亞及中國之後，台商正掀起第三波擴張潮，這次將轉向美國，儘管當地的成本較高，相信台商會自行評估成本及獲利，找到適合自己的發展策略。

下半年市況不錯

他坦言，現在的世界變化太快，三個月前後的市場氛圍截然不同，仍有許多不確定性，例如美國二三二條款後續發展及利率走勢。

請繼續往下閱讀...

焦佑鈞分析，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應，此現象不僅發生在單一公司，而是整個台灣產業界普遍狀況；由於AI帶來的價值較高，許多廠商正調整策略與資源來應對，這對走在科技前沿的台灣而言，絕對是個幸運的機會。

焦佑鈞認為，美中地緣政治的爭論持續已久，稀土只是談判籌碼之一，雙方都在尋求雙贏，「外部言論」可能僅是製造談判氣氛，「他們關在房間談的，可能跟外面講的有差異」，局外人只能等待結論公布，才能了解未來的遊戲規則並制定應對策略。

焦佑鈞分析，赴美國投資設廠是台灣產業的第三次擴張浪潮，因美國帶動世界趨勢，台商只是順應趨勢尋找機會，所謂「晶片五五分」是美國的期待，政府政策與個別企業的決策應分開看待，企業會從中尋找最適合自己的發展策略。

焦佑鈞說，華邦電確定會往美國布局，但不會從事晶圓製造，重點將放在設計、銷售或應用發展，這對公司而言才是成本可控的策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法