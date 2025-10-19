川普：中國訛詐美國 盼公平協議

美國總統川普十七日證實，APEC川習會如期舉行。川普強調，美國「處於非常有利」的地位，美國必須與中國達成公平協議，痛批中國一直「訛詐」美國。（法新社檔案照）

APEC川習會如期舉行

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普十七日證實，他將在兩週後於南韓舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會期間，與中國國家主席習近平會面。美國財長貝森特表示，本週他將與中國副總理何立峰在馬來西亞會面，為川習會做準備。

美財長貝森特、中國副總理何立峰先在大馬會面熱身

川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時，提到與中國的貿易緊張問題。他說，「中國想談，我們樂意與中國談，我們有很好的關係，幾週後我們將在南韓會面」。

重申可提早加徵100％關稅

他自豪自己的關稅政策，表示在韓國會面之前，美國「處於非常有利」的地位。當被問及川習會是否促成貿易協議，他說，「有此可能」；「我認為我們將達成一個有利於雙方的協議」。

本月十日，川普譴責中國擴大稀土出口管制，威脅取消原訂的APEC川習會，並宣布計畫自十一月一日起對中國輸美產品加徵一〇〇％關稅，同時對所有關鍵軟體實施出口管制。

對於關稅計畫，他說，如果他願意，可以「提前實施」，而中國不希望實施該關稅。他也提到南韓、日本與歐盟，強調「我們所有的行動是為了被公平對待」。他進一步表示，「公平是指數千億、甚至數兆美元流入美國，我們的國家安全因為關稅而獲得保障，如果我們沒有關稅，我們將沒有國家安全，這非常重要」。

當天稍早在播出的福斯商業專訪中，川普表示，他與習近平已經安排好會面，至於對中國的關稅計畫，他表示，「這無法持續，數字也許難以承受，但他們迫使我這樣做」。川普強調，美國必須與中國達成公平協議，中國一直「訛詐」美國。

貝森特與何立峰通話 同意重啟美中經貿磋商

美國財長貝森特、美國貿易代表葛里爾十七日與中國副總理何立峰進行視訊通話，據新華社消息，雙方同意盡快舉行新一輪美中經貿磋商。貝森特之後表示，雙方官員「針對美中之間的貿易議題進行坦誠與詳細的討論；我們將面對面持續討論」。他說，美中之間的情勢已「緩和下來」。

世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉敦促美中降低貿易緊張，警告兩大經濟體的脫鉤，恐導致全球經濟總值長期縮減七％。她表示，已接觸兩國官員，鼓勵雙方進行更多對話。

