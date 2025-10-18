財經青紅燈》台股牛市來了嗎？

今年台股累計上漲20.02%，已達到市場所謂「牛市」標準。（資料照，記者王孟倫）

牛市真的來了嗎？根據統計，截至10月16日止，今年台股累計上漲20.02%，已達到市場所謂「牛市」標準，加上第四季是外銷產業傳統旺季，AI題材持續點火、外資仍呈現淨匯入，從各種主客觀條件來看，台股多頭信心堅定，大盤可望繼續前進。

從今年1月至8月底止，台股只有上漲5.20%，落後其他亞洲主要市場，主因是別人都在創新高，包括越南、韓國、香港、中國上海、新加坡、印尼、日本等，至少有7個亞洲市場贏過台股，台股1月至8月漲幅只能勉強排第8名。

但進入9月後，台股急起直追，幾波大漲逐漸拉近與各亞洲市場差距；截至10月16日，韓國股市累計大漲56.22%，堪稱「最大贏家」，越南與香港分別漲了39.48%、29.06%；緊追在後的是日本與台灣，今年分別上漲21.09%、20.02%。說也巧合，今年以來的台股與日股，幾乎是亦步亦趨，也是亞洲股市當中漲跌幅最相近的。

就國際大環境來看，美中貿易局勢迅速升溫，全球貿易不確定性再次上升，不過全球股市歷經今年4月以來的修正經驗，投資人逐漸適應劇烈變化的市場，已不再過度恐慌或放大解讀。

從基本面來看，上市櫃公司9月營收日前出爐，單月營收4.68兆元、創歷史新高，前三季累計營收36.44兆元、寫下最強前三季；亮眼的獲利數字就是「基本面穩健」的最佳寫照，台股也確實是穩紮穩打，這就是「牛市」應有的表現。（王孟倫）

