飆股幕後》營運長線看俏 高力3週飆漲75%

高力從9月下旬低點309元至昨日，短短3週大漲75%。（資料照，記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

熱處理廠高力（8996）因9月、前三季營收皆創高，營運表現犀利，加上三大產品線中除水冷散熱領域持續擴大外、燃料電池需求也增溫，長線營運備受市場看好，近日股價水漲船高，從9月下旬低點309元至昨日，短短3週大漲75%，光本週就大漲26.5%。昨日因台股震盪，高力股價在盤下匍匐，終場下跌7元以543元作收，但本週高力股價一度衝上554元、創下新天價。

高力9月營收6.37億元，月增13%、年增66.7%，創單月新高，前三季累計營收42.9億元，年增42.6%，則創同期新高。高力以板式熱交換器起家，因金屬處理、焊接技術強，近年以CDM（冷卻分歧管）開始切入水冷散熱商機、也出貨CDU（冷卻液分配裝置），今年水冷營收比重約為30%。

請繼續往下閱讀...

研調機構預估，今年至2030年，全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）達5.1%，可望帶動散熱零組件需求。因AI伺服器熱功耗持續提升，高力也強化水冷散熱各零組件、設備類產品的覆蓋度，展望各類產品陸續獲客戶採用，營運有望持續提升。

高力旗下有起家的板式熱交換器、氫能/燃料電池、水冷散熱三大產品線，除水冷散熱領域持續加速成長外、且因基期較低，法人估今年業績將翻倍成長；至於燃料電池則是因Bloom Energy等客戶需求提升，下半年業績明顯增溫，為今年營運主要支撐；板式熱交換器則持穩。

外資從9月下旬以來積極買超高力股票，累積買超逾1.1萬張；投信近期也連4買，合計1806張，推升高力股價大漲；不過，近日高力的當沖熱度顯著升溫，15日、16日連2日當沖成交量破萬張，占比為5至6成，投資人應留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法