飆股幕後》記憶體漲翻天 宇瞻波段漲幅77%

記者洪友芳／特稿

挾記憶體漲價利多題材，工控記憶體模組廠宇瞻（8271）營運成長，且在外資頻買超帶動下，近期股價宛如搭雲霄飛車飛速飆漲，昨盤中股價逆勢上漲達117.5元新天價，最後以113.5元創收盤新高價，從9月下旬股價低點66.3元起算，波段漲幅最高達77%。

宇瞻主要法人股東包括群聯（8299）、宏碁（2353），以記憶體模組（DRAM Module）、快閃記憶體（NAND Flash）相關產品的製造銷售為主，並採自有品牌「Apacer」銷售國際市場。第二季以來，國際大廠專注生產AI相關的高頻寬記憶體（HBM）、DDR5等，加上因應關稅調漲的備貨加溫，帶動記憶體價格上漲，宇瞻營運也顯著上揚。

宇瞻第二季營收季增32.36%、年增43.98%，稅後盈餘1.31億元，每股稅後盈餘（EPS）1.02元，創6季以來新高；隨著DDR4與部分DDR5產品價格上漲，宇瞻第三季營收達32.25億元、創單季新高，季增18.88%，自結8月稅後淨利0.67億元，年增379%，EPS達0.52元。該公司預期AI仍是驅動記憶體產業成長的主要動能，對下半年營運審慎樂觀。

外資連續7個月買超

外資已連續7個月買超宇瞻，累計買超逾1.26萬張，持股比重由4.4%上升到14.4%，本週累計買超4313張，由於記憶體漲價利多題材，吸引市場資金追逐，向來日成交量較少超過千張的宇瞻，近月以來成交量逐漸大增，本週累計成交量更暴增達近23萬張，平均日成交量超過4.5萬張。

不過，外資昨賣超1023張、自營商賣超328張，主力也減碼逾千張、加上前天資券比達27.06%，投資人宜留意追高風險。

