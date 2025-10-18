台達電拿下中國標案 拓展智慧電能市占

台達集團取得中國當地交通與公共設施領域重要標案。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）近年持續強化旗下事業範疇營收能量，其中包括深耕智慧電力與控制系統，擴大滲透中國市場，台達集團取得當地交通與公共設施領域重要標案，從高速公路隧道到大型國際機場，全面導入智慧電力與控制解決方案，目標透過高穩定度的電能治理與系統整合能力，拓展其電力電子與自動化領域的市占率。

台達電指出，此次取得的中國交通基礎設施標案，包括浙江柯橋至諸暨高速公路採用旗下直流智能照明系統，將資料中心常用的高壓直流架構應用於隧道照明，藉由依照外部亮度自動調節光源，整體節能率超過3成，並經由遠端監控提升維運效率；另一項位於華東地區的超長隧道，官方監控系統導入台達電冗餘控制方案，以雙機備援與多層防護設計確保監控零中斷，實現穩定運行。

台達電除了在兩件工程標案中，凸顯集團在監控與照明整合上的技術優勢，也在航空運輸樞紐展現電能實力。中國西部一間大型國際機場導入台達「有源電力濾波器（APF）」與「靜止無功發生器（SVG）」方案，抑制諧波與電壓波動，提升配電系統穩定性並降低能源損耗，確保助航燈光、航站設施等關鍵負載穩定運作。此案象徵台達電在電能品質治理技術已成功進入高安全等級的交通基建場域，擴大其應用版圖。

業界分析，台達電在中國基礎建設的多點布局，反映其產品線已從製造業與資料中心，延伸至交通、能源與城市公共設施。隨著中國推動智慧交通與綠色城市發展，台達的能源效率與智能控制方案，有望在後續標案中持續受青睞。

台達電近年強調以永續與安全為核心，將電力管理、節能技術與自動化控制結合，為智慧城市的建設提供整合性支撐，也進一步鞏固其在亞洲電力與工控市場的關鍵地位。

