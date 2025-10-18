船商減班縮艙 4大航線運價走揚

運價大漲12.91%，美西線漲幅逾31%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價連2漲！最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）大漲149.9點到1310.32點，漲幅從上週的4.12%，本週擴大到12.91%。四大主要航線運價全數走揚，其中，以遠東到美西航線漲幅最高，達31.88%，其次為遠東到美東線，漲幅也有16.35%。

市場人士指出，目前貨量並無明顯增加，但船商在減班縮艙下，供給的確減少，且調高10月21日到31日的GRI（綜合費率附加費），其中，遠東到美西線每FEU（40呎櫃）調漲1900~2100美元、遠東到美東線漲2900~3100美元，而歐洲線每FEU則上調1600美元。

另外，達飛（CMA）、中遠海運（COSCO）也發出11月1日要再漲運價1000美元通知，主要是持續停航，以及看好美中月底在韓國談判的結果。

美西航線漲幅高達31.88%

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價上漲77美元至1145美元，漲幅7.2%；遠東到地中海每TEU上漲55美元至1613美元，漲幅3.53%。遠東到美西每FEU為1936美元，大漲468美元，漲幅31.88%；遠東到美東每FEU上漲401美元到2853美元，漲幅16.35%；遠東到東南亞每TEU為449美元，較上週上漲38美元，漲幅9.24%。

散裝運輸週漲幅5.68%

另在散裝運輸方面，受到中國對美收取港口費、恐影響市場供給下，16日波羅的海乾散貨運費指數BDI上漲49點，收2046點，漲幅2.5%，站上2000點大關，週漲幅達5.68%。其中，以運往中國居多、裝載鐵礦石船的海岬型運費指數（BCI）上漲142點、以3058點作收，漲幅4.9%最高；巴拿馬極限型運費指數（BPI）上漲5點，以1826點收盤，漲幅0.3%；超輕便極限型運費指數（BSI）上漲4點，以1422點作收，漲幅0.3%。

