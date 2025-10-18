想想論壇》聚焦新能源 綠電是跨黨派共識

「想想論壇」專文聚焦新能源，發展再生能源是台灣社會最大公約數，而新能源產業非常有機會成為下一代護國神山。（翻攝想想論壇）

〔記者蘇永耀／台北報導〕前總統蔡英文「小英教育基金會」創辦的「想想論壇」，昨發出專文強調「新能源是台灣不能回頭的戰略路徑」。文章認為綠電是台灣跨黨派共識，台灣能源政策討論必須超越擁核或反核，從能源安全與能源韌性的角度切入，才能回歸根本挑戰；至於先進的新式核能等，在核安、核廢料與社會對話等面向若可獲得共識，「或許也有機會成為解決方案的一環」。

新式核能 應尋求核安、核廢料及社會對話共識

最新專文由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫執筆。他曾擔任蔡政府時期行政院發言人，日前也曾代表賴政府，擔任核三重啟公投辯論會的反方代表，反映從蔡英文到賴清德在能源議題的政策延續性。

文章先從地緣風險角度切入，認為大型集中式電廠的能源形態，即使在和平時期都容易受限於輸配電瓶頸或是氣候災害，更不用說面對地緣政治風險時會更加脆弱；反之，當導入更多分散式的太陽能、風力、地熱、生質能、小水力、海洋能等在地資源，能源系統不但會更靈活，還更能應對突發的衝擊。

文章強調，烏俄戰爭後，歐洲各國深刻體會對化石燃料進口的依賴會帶來地緣政治風險。再生能源不僅具備本地資源特性，也可透過分散式發電與微電網架構，提升電力系統的靈活性及抗災能力。至於美國川普總統抨擊綠能，國際再生能源總署還是認為，美國的電力供應是聯邦各州主導，美國企業也正在參與這場綠色創新，「市場的力量會佔上風」。

文章認為，發展再生能源是台灣社會最大公約數，而新能源產業非常有機會成為下一代護國神山，應該更積極地支持再生能源。能源政策不是是非題，聰明的選擇應該是投資未來，而不是走回頭路。所以是要選擇舊的科技路徑，還是要選擇新的永續再生能源，答案十分清楚，「走舊路到不了新地方」。

