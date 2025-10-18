助中部產業突圍關稅 台中國際會展中心試營運

中台灣首座國際展館「台中國際會展中心」鳥瞰圖。（中市府提供）

貿協4.5億裝修

中台灣首座國際展館「台中國際會展中心」21日起試營運，負責營運的外貿協會董事長黃志芳相當看好爆發力。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、蔡淑媛／綜合報導〕中台灣首座國際展館「台中國際會展中心」二十一日起試營運，負責營運的外貿協會斥資逾四．五億元裝修，今年將有三檔會展率先在美國關稅衝擊下進行壓力測試，明年三月迎來首檔國際指標性大展「TMTS台灣國際工具機展」，並正式啟用。貿協董事長黃志芳表示，中部產業能量大，只是缺少好的展館，除傳產製造業外，更能進一步推升商業、服務業商機熱潮。

看好台中「前店後廠、一日訪展」產業優勢

黃志芳指出，台中聚集精密機械、航太、自行車、水五金與工具機等世界級產業聚落，具備「前店後廠、一日訪展」的產業優勢。目前台北、桃園、台南、台中、高雄等均有大型展館，「會展廊帶」已成形，但貿協到地方經營的據點只有台中，相當看好當地產業聚落能量、消費力更是驚人；他形容，「萬事俱備、只欠東風」，缺的就是好的國際級展館。

黃志芳表示，貿協成立以來，始終以非營利為宗旨，承接台中國際會展中心營運，會把累積全球六十三處據點與國際資源全面導入台中。台中國際會展中心主任吳春見則表示，明年已接獲五十一檔展覽活動。

位於台中水湳經貿園區的台中國際會展中心，第一期是由中市府自籌經費興建，歷經缺工、缺料後，總經費由原先五十八億元追加至八十九億元。第二期由市府提供土地，中央出資，經濟部經費由四十八億元增加至六十億元。

台中國際會展中心全館可以容納一千六百多個標準攤位，並可容納一萬人的多功能會議空間；第二期工程預計明年六月動工，耗時五年興建，規模數上看三千七百個攤位，可滿足台中產業所需。

