川普：貿易談判僵局 中國才是始作俑者

川習會前夕，川普接受「福斯商業」專訪坦承，揚言對中國施加的高關稅其實不可行，「但他們迫使我這麼做」。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，在美國總統川普與中國國家主席習近平會面前夕，兩國關係緊張加劇，川普受訪坦承，揚言對中國施加的高關稅其實不可行，「但他們迫使我這麼做」。

坦承100％關稅非長久之計

川普上週在中國宣布擴大稀土出口管制後，宣布自十一月一日起對中國輸美產品加徵一〇〇％關稅，以及對所有關鍵軟體實施新出口管制。

在昨日播出的「福斯商業」專訪中，川普表示，「一〇〇％的關稅是無法持續的，但就是這個數字，它也許無法承受，但他們迫使我這麼做」。川普還指出，「我和習近平相處得很好，我認為我們將與中國處得很好，但我們必須達成一個公平的協議」。

美中貿易緊張近期急遽升溫，分析師表示，美中儘管大打口水戰，但目標相同，亦即施加最大壓力，直至達成協議。

華府將近期的中國擴大稀土出口管制定調為「中國對抗全世界」，美國財政部長貝森特更表示，該出口管制使中國成為「不可靠的合作夥伴」。北京則回應，美國向來是「雙重標準」，中國商務部也表示，美國對中國的稀土管制嚴重扭曲誇大，故意製造不必要的誤解和恐慌。

歐亞集團中國區首長王丹說，雙方尋求「相互最大施壓，這是談判戰術」。她表示，「雙方最終會以平等的姿態坐上談判桌，在談判同時，繼續施壓」。

美光擬退出中國資料中心市場

路透昨報導，兩名知情人士透露，美國記憶體巨頭美光（Micron）公司計畫停止供應中國境內資料中心的伺服器晶片。美光是第一家遭中國政府鎖定，以報復華府遏阻其半導體產業進展的美國晶片製造公司。輝達與英特爾也面臨中國當局類似指控，稱其晶片構成安全風險，不過北京至今未採取任何監管行動。

目前，美國已制裁數百家中國實體，而中國對進口技術的依賴程度更高，因此採取的監管行動也相對較少。

