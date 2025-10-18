拿稀土勒贖全球 彭博：中國優勢難持久

彭博專欄作家費克林專文指出，中國拿稀土與半導體供應鏈相比，是過於誇大，其主導地位或技術優勢，很容易被趕上與取代。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國近來強化稀土管制（見圖，路透），且營造中國之外要重建立稀土供應鏈困難。彭博專欄作家費克林直言，中國拿稀土與半導體供應鏈相比，是過於誇大；稀土的開採與加工等過程，不是什麼艱澀技術，其主導地位或技術優勢，很容易被趕上與取代。

稀土開採加工技術非如半導體供應鏈 很容易被取代

費克林甚至形容，要確保用於軍武、電動車、風力發電機所需的稀土元素，美國政府要投入的支出微乎其微，或許相當於白宮增設一個宴會廳（二億美元），或者矽谷大型企業運作六小時人工智慧資料中的費用（三．五億美元）。

文章指出，中國將稀土視為地緣政治武器，且與民主國家握有的半導體供應鏈相比擬，這樣的思維過於誇大；因稀土的加工不是深奧科學，幾乎所有常用的礦產元素都採用相同的製造程序：研磨、焙燒、漂洗、分離。在此領域，工程專家比較注重降低成本與安全風險，而非物理或化學方面的根本挑戰。

引日本為例 成功降低對中依賴

約十五年前，因釣魚台群島的主權爭議，中國切斷對日本的稀土供應。日本政府反應迅速，二〇一一年萊納斯與日本稀土交易公司雙日（Sojitz）合作，取得日本金屬和能源安全組織（JOGMEC）提供的二．五億美元資金，協助推進在澳洲開採稀土，並在馬來西亞加工；二〇二三年再追加二億美元，用於生產鏑、鋱等重稀土元素，來降低對中國稀土的倚賴。

文章說，日本目前擁有中國之外的全球三分之二稀土磁鐵產能，但日本並非個例，今年七月間，美國國防部宣布對MP Materials公司進行四億美元的股權投資，協助其興建稀土磁鐵新廠，美洲鋰業本月也證實，已與美國能源部敲定協議，開發內華達州薩克帕斯礦場。

費克林強調，中國之所以能獲取當前稀土關鍵地位，因它是最廉價、最穩定的長期稀土供應國，但近期的地緣政治恫嚇已完全摧毀該聲譽，數十家對手採礦與加工業者加大努力，試圖取代其地位；只要已開發民主國家不要遺忘此教訓，中國最終將後悔曾經以為可以拿著一堆泥土就勒贖全世界。

