AI驅動成長 台灣經濟領跑四小龍

AI需求與先進半導體出口強勁帶動下，IMF與亞銀等國際機構與全球八大投資銀行等最新預測，台灣今年經濟成長率不僅優於全球平均值、持續領跑四小龍外，更有機會超越中國。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕在人工智慧（AI）需求持續爆發與先進半導體出口強勁帶動下，國際貨幣基金（IMF）、亞洲開發銀行（ADB）等國際機構與全球八大投資銀行等最新預測，台灣今年經濟成長率不僅優於全球平均值、持續領跑四小龍外，更有機會超越中國。

IMF、亞銀上調台灣今年經濟成長率

IMF最新「世界經濟展望」季報中，將台灣今年GDP（國內生產毛額）成長率預估值從四月的二．九％大幅調高至三．七％，高於IMF上修後的全球經濟成長預測三．二％；亞洲開發銀行九月發布報告中，更將台灣今年經濟成長率由三．三％大幅調升至五．一％，而這個數字高於IMF對中國維持不變的四．八％成長預測。

另南韓《朝鮮日報》日前報導，在全球晶圓代工龍頭台積電的帶動下，台灣經濟加速成長，截至九月底，八家海外投行預估台灣今年經濟成長率平均為五．三％，較八月底預測值四．五％高出〇．八個百分點，不僅較台灣主計總處日前公布四．四五％更高，更遙遙領先韓國的僅約一％左右。

8月出口額 狠甩韓國

韓媒分析，台灣對美國的半導體出口大增，是引領經濟加速成長的主因，台灣第二季經濟成長率年增八．〇一％，八月出口額達五八五億美元，也是首次超過南韓當月的出口額。

但IMF也示警，儘管企業提前進口產品、供應鏈調整與AI投資熱絡等，暫時降低來自全球貿易爭端的負面影響，但美國全面實施關稅及保護主義帶來的風險依然存在。

IMF將台灣二〇二六年成長率預估值從四月的二．五％下修至二．一％，低於全球預估的三．一％；亞洲開發銀行也將台灣明年成長預估從三％下修至二．三％。這些機構指出，台灣明年面臨的挑戰，除了今年基期較高外，美國關稅對台灣經濟的全面影響可能更為明顯，且AI投資熱潮也可能放緩。

