有望超越中國》中經院上修今年GDP成長率至5.45%

受惠關稅提前拉貨效應與AI科技熱潮推升全球半導體需求，中經院昨將我國全年經濟成長率上修至5.45％，也是國內首個主要經濟機構將台灣經濟成長率上修到5％以上。（歐新社檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕相較於中國今年經濟成長率只能拚「保五」，中經院昨公布我國今年第四季及全年經濟預測，受惠於對等關稅提前拉貨效應與AI（人工智慧）科技熱潮推升全球半導體需求，將我國全年經濟成長率上修至五．四五％，大幅優於預期，也是國內主要經濟預測機構第一個將今年經濟成長率上修到五％以上。中經院認為，今年經濟成長模式呈現「內外皆溫」情勢。

AI需求強勁支撐出口 經濟「內外皆溫」

中經院指出，今年上半年GDP成長率達六．七五％，第三季延續AI熱潮推升至五．八二％，第四季因高基期及關稅效應收斂，估降至二．七一％，並對全年預測上修二．四個百分點至五．四五％。根據S&P Global最新報告，全球GDP成長率上修至二．六九％，台灣表現明顯優於美國、歐元區、中國、日本、韓國等主要國家。

請繼續往下閱讀...

科技傳產冰火二重天

經部組輔導團救傳產

但產業發展仍出現落差。遠雄人壽風控長儲蓉指出，台灣景氣整體溫暖，但科技業與傳統產業呈現「冰火二重天」；經濟部長龔明鑫也坦言，AI需求強勁支撐出口成長，但中小企業與內需型傳產面臨挑戰，為協助產業轉型，經濟部已成立競爭力輔導團，並在特別預算通過後推動傳產升級，以避免產業發展兩極化。

全年CPI年增率1.81％

3年來首次低於2％

物價方面，中經院預測今年全年CPI年增率約一．八一％，為連續三年破二％後首次回落。儘管股市高漲、GDP表現亮眼，但民間消費仍顯疲弱。中經院院長連賢明指出，近年餐飲與零售創高墊高基期，加上出國潮亦分散消費動能，但十一月即將普發現金，有望帶動年底消費回溫。

示警關稅效應明年顯現

隨美中新一輪談判展開，中國再度收緊稀土出口。連賢明分析，目前情勢尚不明朗，此次預測尚未納美國關稅全面調升或中國稀土全面管制情境；整體而言，今年仍維持審慎樂觀態度，但他提醒，關稅負面效應可能在明年顯現，明年GDP成長率恐低於三％，目前預測值為二．五五％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法