Coupang酷澎員工健康優先 打造全齡友善職場文化

〔記者高嘉和／台北報導〕根據台灣的《勞動基準法》，針對未滿40歲在職員工應每5年實施健康檢查、40歲至65歲員工則為每3年一次。美商Coupang酷澎則優於法規，為辦公室與物流中心的員工，不限年齡、每年提供一次健檢，更邀請健檢團隊直接進駐員工工作場域，讓大家在熟悉、安全的環境中安心接受專業檢查與健康諮詢。

Coupang酷澎對於員工健康的關注，從不止於一份健檢報告。由臨場護理師與健康管理團隊共同設計的Coupang Care Program酷澎健康促進計畫，引導員工從飲食、運動、心理健康、代謝症候群等多個面向，重新理解健檢數據，並採取具體可行的健康行動。

物流中心員工傅小姐分享道：「我以前也在科技業倉儲工作，雖然有健檢，但從來沒有人告訴我報告上那些紅字代表什麼，也不會有人追蹤。」參與健康促進計畫不僅讓她學習到實用的健康知識，也認識了來自不同班別的同事，一起實踐健康生活，形成正向的團隊氛圍。

傅小姐坦言，以前運動頻率低、晚餐常吃炸物和滷味，在課程後，她逐步調整飲食方式，也鼓舞家人留意飲食習慣。

Coupang酷澎期待由6週的計畫開頭，體現以Coupang酷澎「以人為本」的職場文化，得以持續創造「讓顧客驚艷」的未來商務體驗。

