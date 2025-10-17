盤勢分析》指數又創新高 月線上穩健布局

台股加權指數昨終場上漲372.16點，收在27647.87點，成交量約5585億元。圖為示意圖。（資料照）

艾斯摩爾（ASML）財報報喜，美國費城半導體指數前天上漲2.99%，科技股氣氛火熱，市場提早壓寶台積電（2330）法說會行情，帶動台積電昨股價再飆歷史天價1495元，加權指數開高走高，盤中衝上27732點再創歷史新高，AI及半導體相關個股活蹦亂跳，記憶體族群火力全開，加權指數終場上漲372.16點，收在27647.87點，成交量約5585億元。

三大法人昨合計買超235.1億元，外資台指期淨空單小增364口，累積外資台指期淨空單約2.2萬口。

請繼續往下閱讀...

統一證券指出，買盤力道強於賣壓，化解凌亂籌碼，台股KD指標顯示市場情緒從恐慌轉向樂觀，MACD指標雖紅柱體略微縮小，量能有收斂跡象，卻未出現明顯反轉，短期仍有餘力可延續，但本週以來行情呈現大漲大跌的過山車格局，盤中高低點震盪幅度擴大，建議穩健布局不追高。

元大投顧指出，美國聯準會主席鮑爾暗示未來幾個月可能會停止縮表，加上台灣主計處表示經濟成長率可望再上修趨近5%，激勵台股繼續攻高，目前股市處於「戴維斯雙擊」階段，即公司業績持續成長，未來EPS、本益比同時上修，隨EPS上修，相對本益比就不高，讓股價持續上漲，台股若守在月線之上，仍可正向偏多看待。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法