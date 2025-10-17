財經青紅燈》「太子」砸30億包圍周董？

據傳周董豪宅鄰居的8家公司上層是新加坡商，且同為一位林姓負責人。（資料照）

針對涉嫌在柬埔寨經營賭場、電信詐騙的太子集團控股（Prince Holding Group），美國司法部啟動史上最大沒收行動，包括3名台籍女子及9家設立於台灣的公司也被列入制裁名單，其中8家公司是登記周董（周杰倫）所住北市和平東路豪宅的鄰居，分屬10個不同建號；初步比對實價交易，光4戶合計金額就破16億，推估總值破30億。

這幾家公司都是僑外資，周董鄰居的8家公司上層是新加坡商，且同為一位林姓負責人；另一家台灣太子不動產投資的上層就是太子集團控股有限公司，但董事長並非美國司法部追捕的陳志（Chen Zhi）、而是CHEN XIULING，且這家公司變更多次。

對比8家公司登記住址、屬於10個不同建號，顯見「太子」快要包圍了「周董」。其中至少4戶查到實價交易紀錄，合計約16億，其中一戶就在周董樓下，高達6.05億，這10戶除了3戶有貸款、其餘推斷是現金買賣，總金額估達30億。

其實，這些跨國電詐集團最愛蹭名人光環來洗白身分。例如知名港星曾志偉就被發現曾為緬北電詐集團首腦「白所成」兒子白應蒼錄製生日祝福影片，而引發爭議；近來網路也流傳一支影片，知名韓星勝利就出現在一個名為「Prince Brewing」場合，而該品牌被懷疑與柬埔寨的「太子集團」有關聯。

這事件對建商與周董等住戶都是無妄之災，但也凸顯詐騙集團為了隱匿不法所得，除了比特幣等虛擬資產，就是房地產最保值，英國政府已配合美國司法行動，凍結其擁有的資產，包括位於倫敦的19處房產，其中一處價值近1億英鎊（1.33億美元）。

假如真抓到可疑資金流向，那是如何流入台灣？我國司法機關難道不該更積極配合美方行動，痛擊這些吃人不吐骨頭的不法詐騙集團嗎！（高嘉和）

