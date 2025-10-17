Q3大賺4523億 每天49億入袋 台積電上修全 年營收達35%

台積電昨召開法說會，董事 長暨總裁魏哲家指出，第4 季毛利率上看61%，上修全 年營收達35%。 （資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨召開法說會，董事長暨總裁魏哲家指出，客戶對AI未來展望依然樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電今年全年營收以美元計，預期成長接近中段30位數百分比（約近35%），較上季預估的年增近30%上修。

展望Q4毛利率衝61%

展望第四季，台積電預估美元營收介於322至334億美元，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%，雙率有機會超越第三季。

請繼續往下閱讀...

魏哲家表示，AI相關需求在今年保持強勁，非AI相關的終端市場則已觸底並出現溫和復甦。他並強調，目前尚未觀察到客戶行為變化，但關稅政策潛在影響帶來不確定性與風險，台積電將持續審慎規劃業務布局。消費者對生成式AI的廣泛採用，帶動對先進晶圓的巨大需求，企業級AI已成為另一成長動能，主權AI崛起使各國與企業紛紛加速投資。

台積電持續擴產並滿足客戶需求，今年全年資本支出原為380至420億美元，昨釋出達400至420億美元，低標上修20億美元，其中約7成將投資先進製程技術。

2奈米已如期在本季量產，良率表現優異，在HPC、AI驅動下，2奈米需求將在2026年快速成長，加強版N2P及A16也將在明年下半年量產，2奈米家族將成為台積電大規模且長期貢獻營運的製程。

至於大客戶AI出貨到中國受到限制，魏哲家回應，這對公司影響也有限，AI需求強勁，先前預估到2029年、5年AI加速器年複合成長率約45%，目前看將會略優於此數值。

至於美國投資設廠進展，魏哲家表示，由於客戶對AI相關需求強勁，公司正準備將美國廠加速升級至2奈米及更先進的製程技術，並將在現有廠區附近取得第二塊大面積土地，以支持當地成為一個獨立的超大晶圓廠聚落。台積電也將繼續在台灣投資先進製程和先進封裝廠區。

EPS17.44元 創單季新高

受惠AI晶片對先進製程需求強勁，加上匯率優於預期，帶動台積電第三季毛利率達59.5%，營業利益率為50.6%，雙雙超越高標，並創11季來新高，單季稅後純益達4523億元，季增13.6%、年增39.1%，創史上單季獲利新高，並優於市場預期，以第三季92天計算，平均每天賺逾49億元，每股稅後盈餘17.44元也創單季新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法