中市續拚翻盤？ 蔣萬安︰輝達首選T17、T18

經發局長張峯源表示，有去爭取輝達總部改設台中市。（記者蘇金鳳攝）

中市府︰提供土地比T17、T18大

〔記者蘇金鳳、楊金城／綜合報導〕輝達台灣總部選址北士科T17、T18用地，因地上權問題卡關。國民黨台中市議員陳本添及民眾黨議員江和樹昨在議會質詢時表達關心，詢問中市府是否有利用此一機會爭取輝達到台中市？經發局長張峯源強調，市府有去拜訪，若北市府與輝達無法達成土地取得的共識，東海大學及市府都能提供土地給輝達，且比T17、T18大。

中市府經發局長張峯源表示，先前副市長黃國榮訪美時就曾拜訪輝達總部，若北市府跟輝達無法達成共識，中市府將可提供位在水湳經貿園區約八公頃的土地，而東海大學也可提供在校園內六公頃的土地給輝達，土地比T17、T18還大。

新壽昨舉行T17、T18動土典禮，台北市長蔣萬安到台南參觀酪農場受訪時強調，與輝達溝通後就是明確希望新壽和北市府合意解約，由市府取回土地後、透過專案設定地上權給予輝達設立台灣總部，但北市也提供其他適合土地供選擇，讓輝達順利落腳台北。

蔣萬安說，依照合約，新壽在一定期限要完成建物，但過去三年多至四年未實質開工，他希望照合約來走；北市府希望爭取輝達順利落腳北市，會盡全力協助輝達取得首選T17、T18土地，讓一切圓滿順利，確保在合法、合約、合乎契約規範來完成。

