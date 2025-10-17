新壽北士科動土》林維俊：沒想向北市府拿一毛錢

新光人壽北士科T17、T18地上權案昨日舉行開工動土典禮，新光人壽董事長魏寶生（右）、台新新光金控總經理林維俊（左）典禮後接受訪問。（記者鹿俊為攝）

新壽合法合規合契約 依民間習俗動土、絕非挑釁

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達台灣總部首選落腳北士科T17、T18基地，地上權二〇二一年已由新光人壽取得。新壽昨舉行動土典禮，母公司台新新光金控總經理林維俊強調，新壽所作所為都符合法律，動土典禮是依照民間習俗；與輝達是商業協議，從頭到尾都沒想要從台北市政府手上拿一毛錢。

林維俊表示，新壽在十月九日取得北市核發的雜項執照後，就依民間習俗擇日舉行動土典禮，絕非外界所言的挑釁台北市政府，沒這意思、也希望大家不要這樣解讀；他強調，台新新光金控做事都是合法合規合契約。

動土典禮為何沒邀北市府代表出席？林維俊解釋，活動定調為公司內部的事，新壽的地方主管機關是北市府、產業主管機關是金管會，考量長官工作繁忙，所以兩邊都沒邀請。

林維俊強調，新壽與北市府是夥伴關係，公私部門在此事立場一致，都是希望輝達能夠留下；但在地上權契約有任何更改前，必須依照契約動作，「時間到了就該做什麼」。

他感謝北市府核給雜項執照，也澄清新壽取得地上權三年沒有動不是沒有作為、養草，這是不正確的；「新壽沒有動，是因為依法不能動；動土典禮也是因為依法、依契約可以動」。

林維俊坦言，目前新壽與北市府各自有困難，一起討論怎麼解決雙方的困難，公私一起合作把輝達留下，是新壽要做的事。

他也澄清，新壽從頭到尾都沒有想從北市府或台北、台灣的納稅人這邊拿到一毛錢，只是新壽依法標到地上權，輝達這樣的國際公司有意願，就想說看依照什麼法律架構，將地上權讓給輝達，討論如何解決問題；而輝達要承接未來的開發利益，當然希望跟輝達好好討論讓出地上權的補償金。他強調這是新壽和輝達之間的事，跟北市府一點關係都沒有，新壽從來沒想從北市府拿到任何一毛錢。

輝達願支付地上權補償金

重新再談一次MOU也不困難

林維俊說，今年五月新壽已成功和輝達討論好，輝達也同意支付讓出地上權的補償金，既然五月可以跟輝達談妥商業條件，雖然MOU已在九月底到期，但他相信重新再談一次也不困難。

