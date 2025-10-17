新壽北士科動土》法務局長連堂凱：不會被鏟子挑釁

新光人壽北士科T17、T18地上權案昨日舉行開工動土典禮。（記者鹿俊為攝）

藍綠議員不滿喊解約

〔記者何玉華、甘孟霖、董冠怡／台北報導〕新光人壽（新壽）二〇二一年取得北士科T17、T18兩塊土地地上權，三年多來未開發，北市府本週一才發文詢問是否願意合意解約，新壽昨就舉行「動土典禮」。法務局長連堂凱表示，不會被用鏟子挖的動土儀式挑釁到；李四川則說，若昨天是「真開工」，就請新壽表明不願意和市府合意解約，避免產生歧義。

新壽昨天動土，引起台北市議會朝野議員不滿；顏若芳說，台北市府週一才發文新壽詢問合意解約，新壽還沒有回覆，卻突然舉行動土典禮，「早不做，晚不做，為什麼在這個時間點做？」連堂凱笑答：「想證明有積極履行合約吧！」顏若芳則說「是在挑釁跟威脅」，連堂凱表示，市府不會被「用鏟子挖的動土儀式」挑釁到。

曾獻瑩說，市府應該強硬一點喊出解約，直言全世界搶著要輝達，輝達卻卡在台灣複雜的政治經濟法律當中，「大家有想過輝達的感受嗎？能設計出最強算力晶片，卻算不出台灣複雜政經情境下，何時才能租地開工蓋樓 」。

簡舒培批評蔣萬安，對新壽挾產業以令政府的勒索行為，他不在北市處理首都產業基地的危機，卻跑到台南佳里區考察酪農，是分不清楚孰輕孰重，不只是對市政的不力，而更是對政治優先順序的荒謬顛倒。

李四川回應 新壽若真開工

請表明不願解約 避免歧義

李四川受訪表示，新壽若昨天是真正開工，就要依變更設計的執照施工，同時表明不願意和市府合意解約，避免產生歧義。至於台新新光金控總經理林維俊說，新壽從未想自市府拿任何一毛錢，而輝達同意支付讓出地上權補償金，李四川強調，已多次說明得很清楚，新壽必須蓋完建物，拿到使用執照才能轉移。

