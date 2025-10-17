關稅補助 逾1200件申請、研發轉型最熱門

因應美國對等關稅衝擊，經濟部編列460億元產業四大措施補助企業，目前已有逾1200件申請案，以「研發轉型補助」最熱門。（資料照）

〔記者林菁樺、李靚慧／台北報導〕因應美國對等關稅衝擊，經濟部八月七日祭出以緩濟急原則因應，編列四六〇億元產業四大措施補助企業，目前已有逾一千二百件申請案，以「研發轉型補助」最熱門，而關稅重災區的金屬機電業、民生化工產業申請踴躍，目前送件到審案結果出爐約需一至二個月，初期審查需要時間，預計未來可再縮短。

四大措施區分為「貸款補貼」與「經費補助」，其中申請最多的是「研發轉型補助」，共五四七件，提供受影響製造業研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高五百萬元、產業聯盟最高四千萬元，企業自籌款須超過全案總經費五十％，且全新設備購置費不得超過全案總經費四十％。

「爭取海外訂單」也頗受青睞，提供受美國關稅影響廠商補助，單一企業補助每家最高五百萬元，兩家以上聯合申請補助最高兩千萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，已接獲三四〇件的廠商申請。

勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，有八五四三名勞工放無薪假，較上期微幅增加三十八人；其中，又以金屬機電工業占最多數，共二八七家、六五二〇人，約占製造業的八成。

稅衝擊竹科 4人放無薪假

格外引起注意的是，本期有一家竹科業者申請四人實施減班休息，讓原本「掛零」的竹科破蛋，但勞動部表示不針對個案評論。

