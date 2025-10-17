提前回收精煉稀土 經長︰2030年前滿足1/3需求

濟部長龔明鑫昨天表示，國內從廢棄電器精煉稀土，已決定時程提前。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國祭出更嚴格的稀土出口管制，美中貿易衝突再度升溫，也間接影響到相關電子產品；經濟部長龔明鑫昨天表示，我國除了配合美國、日本等國措施外，原本就有計畫強化國內從廢棄電器精煉稀土的量能，已決定時程提前，目標在二〇三〇年前滿足每年三分之一的需求量。

中國九日宣布對稀土技術及相關物項實施新的出口管制，龔明鑫昨表示，台灣因間接使用美國、歐洲及日本的原物料及設備，屬於國際供應鏈一環，確實會有間接影響；目前已觀察國際間美國、日本等已提出合作，將共同面對稀土管制問題，｢若需要台灣配合，我們也會配合」。

國內方面，龔明鑫強調，台灣自己也要努力，因原先沒有精煉能量，但他透露，在還沒有發生中國管制之前，原本就已與環境部規劃要配合循環經濟、循環產業，來回收分解再精煉。

他說，經濟部會開始輔導廠商從廢棄的電器當中回收，再精煉稀土，原本規劃是在二〇二八年推動計畫，二〇三一年會有初步成果，但目前看來「有急迫性」，擬將計畫時程提前，預計在二〇三〇年前，滿足一年約一五〇〇公斤的三分之一需求量，即每年五〇〇公斤。

龔明鑫說，目前工研院已有相關技術，至少在實驗等級的部分，可提煉到公斤級；目前先把能量放大，再將技術移轉給廠商跟企業，有廠商已表達意願。

