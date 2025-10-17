貝森特提關稅戰休兵再延3個月

美國財長貝森特（左）和貿易代表葛里森（右）15日罕見聯袂出席華府舉行的記者會，痛批中國背叛今年稍早美中達成的貿易戰休兵，升高兩大經濟體的緊張。（歐新社）

軟硬兼施 批中國與世界為敵

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財長貝森特和貿易代表葛里森十五日罕見聯袂出席華府舉行的記者會，痛批中國背叛今年稍早美中達成的貿易戰休兵，升高兩大經濟體的緊張。儘管嚴詞批評中國，貝森特說，考慮關稅戰休兵延長三個月，換取中國延後新稀土出口管制計畫。

貝森特和葛里爾抨擊，中國祭出新稀土出口管制的計畫是「經濟脅迫」和「攫取全球供應鏈權力」；貝森特更說，如果中國想成為世界不可靠的伙伴，那麼世界就必須與之脫鉤。

貝森特並說，中國商務部副部長、主要談判代表李成鋼今年八月二十八日在華府現身是「不請自來」，更發表煽動性言論，稱如果美國繼續推進中國製船舶徵收港口費政策，「中國將造成全球混亂」，也許他自認為是「戰狼」，但這番談話明顯失控，非常「無禮」。貝森特在十五日稍早接受CNBC訪問時，批評李成鋼是「精神錯亂」。

葛里爾則指出，美中兩國今年五月達成框架協議後，美國已調降中國商品關稅，中國現在卻擴大稀土出口管制措施，但強調這個管制規模和範圍是「難以想像的」，可能無法執行。

貝森特指出，北京的舉動顯示，美國和其他盟友須共同合作，並說中國此舉不可接受，且極具挑釁性，稱「這是中國對抗世界，我們和盟友不會被指揮，也不會被控制，我們不會讓北京的一群官僚試圖管理全球供應鏈」。

貝森特說，美國可以對中國採取實質行動，但美國寧願不這樣做，「我相信中國願意進行討論，我對局勢和緩持樂觀態度」，並說考慮關稅戰休兵延長三個月，以換取中國延後新稀土出口管制計畫。美中上一次的關稅戰休兵將於十一月到期。

