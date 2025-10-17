社宅包租代管破10萬戶 5.0版3大精進接棒

社宅包租代管有效契約戶數達10萬1067戶，突破10萬戶目標。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕自二〇一七年開辦、不到八年，社宅包租代管有效契約戶數達十萬一〇六七戶、突破十萬戶目標；內政部國土管理署表示，「包租代管五．〇」計畫接棒上路，推出三大精進方案，包括「強化弱勢租屋協助」、「建立弱勢關懷獎勵制度」及「換居專案加碼補助」，力拚二〇三二年達成二十五萬戶目標。

五．〇計畫延續「三三三優惠政策」，包括房屋稅、地價稅、租金所得稅三稅減免；修繕費、公證費、居家安全保險費等三費補助；另業者三年免費管理服務。

三大精進方案包括鼓勵房東釋出房屋並給業者包租三年，若出租給弱勢戶，房東修繕獎勵金補助額度從每年一萬元提高至一．五萬元，也放寬代管案可一次簽訂三年租期，維持租屋族的穩定需求。

另新增弱勢關懷獎勵金，鼓勵業者結合社政單位與民間團體，強化社宅包租代管的社福關懷能量；協助居住在沒有電梯的高齡長者，將舊有住所委託包租代管，搬至業者提供包租且適居房屋，搬遷費與每月租金差額補貼由政府提供。

