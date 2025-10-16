2025國泰資管高峰會 逾1.2萬人報名

2025國泰資產管理高峰會盛大登場，左起為國泰投信董事長李偉正、國泰人壽副總經理蔡宗男、國泰金控董事蔡宗諺、國泰人壽董事長熊明河、國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰金控總經理李長庚、國泰證券董事長莊順裕、國泰投信總經理張雍川及國泰人壽執行副總林昭廷等。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰金控昨舉辦「二〇二五國泰資產管理高峰會」，攜手全球領先金融資訊提供商彭博（Bloomberg），以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀請多位投資專家，共同剖析AI科技、台股、債券、私募信貸與另類投資等全球趨勢，吸引逾一．二萬名投資人報名、年大增三成。

國泰世華銀行董事長郭明鑑指出，隨著國際政經情勢快速變化，「韌性投資」已成為投資哲學核心之一，投資人若要在不確定的市場中穩健前行，必須兼顧防禦與成長，降低對單一市場或資產類別的依賴，才能在波動中保持穩定、在逆勢中捕捉轉機。

請繼續往下閱讀...

他說，國泰金控累積逾六十年的投資經驗，資產管理規模逾新台幣十兆元，去年起舉辦的國泰資產管理高峰會，已成為連結台灣與國際市場的重要平台，透過與全球專家對話，探討市場趨勢與投資新思維，為台灣資產管理產業注入前瞻動能。

本屆峰會上半場以「解碼世界變局：全球政經動盪下的新市場藍圖」為題，由PIMCO集團副董事長John Studzinski CBE與台灣業務負責人暨投顧總經理唐佳志展開爐邊對談，並與國泰投信董事長李偉正、國泰世華首席經濟學家林啟超共同探討地緣政治與市場結構變化。

橡樹資本聯席創始人兼聯席董事長Howard Marks則與國泰金控資深副總孫至德對談，分享在不確定市場下的投資心法；壓軸由貝萊德集團副董事長Sir Robert Fairbairn帶來國際市場配置與多元布局的最新觀察。

