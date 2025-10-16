新壽今辦T17、T18動土典禮

新壽今天舉行T17、T18的動土典禮，但強調是內部的活動和儀式，不對外開放。（資料照，記者鹿俊為攝）

內部活動 不對外開放

〔記者吳欣恬、甘孟霖／台北報導〕輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但地上權二〇二一年已由新光人壽取得，北市府、輝達和新壽陷入解約或移轉地上權的僵局；新壽昨晚證實，今天將舉行T17、T18的動土典禮，但強調是內部的活動和儀式，不對外開放，之後會發布新聞稿。

北市府︰未收到申報

北市府對此表示，建築管理工程處未收到新壽的開工申報，市府也不清楚新壽是否為「假開工」。

根據建管規定，動工前一定要向主管機關申報。知情人士指，新壽也可以說只是先辦儀式並未動工；重點在於，若新壽仍依原先設計施工，不會符合輝達需求，等同未來無法給輝達使用，恐導致最終破局。

北市府十月十三日已行文新壽，啟動合意終止契約程序；新壽則發出聲明，籲請北市府依約啟動協調委員會協調機制；台北市副市長李四川持續呼籲新壽提出不被董事會質疑背信的合意解約條件，展開下一步討論。

對新壽此時舉辦T17、T18動土典禮，外界解讀，新壽釋出要走自己的路的訊息。

